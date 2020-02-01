https://static.news.ru/photo/beedbf3e-44f2-11ea-b8ae-fa163e074e61_660.jpg Махмуд Аббас Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Палестины Махмуд Аббас заявил, что страна «разрывает все отношения» с Соединёнными Штатами Америки после предложенного президентом Дональдом Трампом плана урегулирования конфликта с Израилем, сообщает Agence France-Press.

#BREAKING Palestianian leader Abbas says 'cutting all relations' with US pic.twitter.com/1wYmqlxOwT — AFP news agency (@AFP) February 1, 2020

Аббас отверг любую возможность палестино-израильских переговоров по предложенной Трампом «сделке века». Письмо с отказом палестинцы направили в администрацию президента США.

На переговорном столе нет места даже для части американской сделки, — заявил палестинский лидер на экстренном заседании глав МИДов Лиги арабских государств.

Как писал NEWS.ru, 28 января США обнародовали политическую часть плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века». Согласно документу, Палестина должна отказаться от армии, тяжёлых вооружений и претензий на часть оккупированных Израилем земель Западного берега реки Иордан. Взамен американцы предложили вложить $50 миллиардов в экономику страны.