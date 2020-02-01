Махмуд Аббас Махмуд Аббас Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Палестины Махмуд Аббас заявил, что страна «разрывает все отношения» с Соединёнными Штатами Америки после предложенного президентом Дональдом Трампом плана урегулирования конфликта с Израилем, сообщает Agence France-Press.

Аббас отверг любую возможность палестино-израильских переговоров по предложенной Трампом «сделке века». Письмо с отказом палестинцы направили в администрацию президента США.

На переговорном столе нет места даже для части американской сделки,заявил палестинский лидер на экстренном заседании глав МИДов Лиги арабских государств.

Как писал NEWS.ru, 28 января США обнародовали политическую часть плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века». Согласно документу, Палестина должна отказаться от армии, тяжёлых вооружений и претензий на часть оккупированных Израилем земель Западного берега реки Иордан. Взамен американцы предложили вложить $50 миллиардов в экономику страны.

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