Палестина пригрозила разорвать все соглашения с Израилем и США

https://static.news.ru/photo/b06eba30-8fd4-11ea-8531-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Палестина пообещала выйти из соглашений с Израилем и США после заявления американского посла Дэвида Фридмана о готовности Штатов признать израильскую аннексию Западного берега реки Иордан.

Заявления Фридмана о том, что решение об аннексии якобы является израильским — ложь. Идея аннексии основана на «сделке века» и американских картах, — цитирует РИА Новости представителя палестинской администрации Набиля Абу Родейна.

По словам Родейна, палестинский лидер Махмуд Аббас распорядился разорвать все договорённости с израильтянами и американцами, если Тель-Авив объявит об аннексии.

Как писал NEWS.ru, в конце апреля появилась информация о намерении США признать законность присоединения Западного берега, как только Израиль признает Государство Палестина по условиям «сделки века» — предложенного Дональдом Трампом плана мирного урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Документ раскритиковали палестинские политики и Лига арабских государств.