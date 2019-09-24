После обвинений в атаке саудовских нефтяных объектов Иран публично пытается придерживаться дипломатических средств разрешения конфликта. Тегеран подготовил свой план урегулирования ситуации в Персидском заливе и в Ормузском проливе. В некотором роде инициатива схожа с российской — представленной летом этого года. Вряд ли предложение Ирана заинтересует Эр-Рияд и Вашингтон, хотя некое соглашение между сторонами позволило бы игрокам сохранить лицо и предотвратить эскалацию. Российская же примирительная инициатива не сможет найти отклик по определению: в Вашингтоне в подобных декларативных идеях видят стремление сыграть на противоречиях. Кроме того, несмотря на сходство публичных позиций Москвы и Тегерана, есть основания полагать, что их пути разойдутся в случае, если напряжённость в Персидском заливе выйдет из-под контроля.

Детали иранской инициативы будут объявлены президентом Ирана Хасаном Рухани с трибуны Генассамблеи ООН. Однако глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф уже поделился с журналистами некоторыми её аспектами. По его словам, необходимо сформировать коалицию под эгидой ООН, в которую войдут Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Катар, Оман, Кувейт и, возможно, Йемен. Готовность ознакомиться с планом ИРИ уже выразил американский президент Дональд Трамп. В то же время он подчеркнул, что отдельных встреч на полях Генассамблеи с представителями Ирана не планируется.

Буквально за месяц до объявления о собственной инициативе в Тегеране поддержали российский план по обеспечению безопасности в регионе. Тогда на совместной пресс-конференции глав МИД в Москве Зариф заявил , что приветствует российскую инициативу.

Что касается безопасности в Персидском заливе, то наш взгляд с Россией очень близок. Я думаю, что безопасность можно обеспечить через сотрудничество, через синергию, а не через противодействие. Мы услышали инициативу России по безопасности в регионе. Мы приветствуем эту инициативу. Но мы также готовы подписать соответствующее соглашение, пакт о ненападении с соседними странами в Персидском заливе, — сказал глава МИД Ирана.

Презентация российских предложений прошла ещё в июле. На неё были приглашены представители пяти постоянных членов Совета безопасности ООН, арабских стран и стран Евросоюза, Лиги арабских государств (ЛАГ) и БРИКС. В представленном документе содержалось предложение отказаться от постоянной дислокации группировок внерегиональных государств в странах Персидского залива, создать демилитаризованные зоны, запустить «горячую линию» и установить каналы обмена информацией по военной линии — для передачи данных о закупке вооружений и вооруженных группах. Была озвучена идея о создании организации по безопасности, в которую войдут США, Китай, Индия, Евросоюз и другие игроки.

Как сказал News.ru старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Григорий Лукьянов, российская и иранская концепция не противоречат друг другу и носят предельно общий характер.

Эти документы выражают позицию каждой из стран. Нет никаких основании полагать, что та или иная концепция будет принята в качестве дорожной карты всеми участниками процесса, включая США и Саудовскую Аравию. Это скорее заявления о принципах, которым стороны намерены следовать. Григорий Лукьянов старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам

Эксперт отметил, что инициатива Тегерана призвана продемонстрировать уважение к институтам международного права, «тем самым дезавуировав антииранскую пропаганду американского политического руководства».

Ключевой пункт иранского проекта — это стремление не допустить любого присутствия в зоне залива вооруженных сил и региональных игроков, в первую очередь США и Великобритании, которые продемонстрировали свою враждебность и готовность к использованию военных средств против Ирана. Российская концепция исключает военную составляющую и делает ставку на поиск новых политических платформ для дипломатического урегулирования разногласий. В этом отношении обе концепции имеют общую направленность на невоенное разрешение противоречий в зоне залива, но по ряду других принципиальных положений страны расходятся, — сказал Лукьянов.

Он подчеркнул, что Россия в отличие от Ирана не может исключать участия региональных игроков в обеспечении безопасности Персидского залива, поскольку сама выступает в этом качестве. Лукьянов отметил, что российская инициатива в отличие от иранской не требует утверждения в ООН или других структурах.

Иранская концепция предполагает большую ответственность сторон, подписание некоторых документов, взятие на себя определённых обязательств. В этом отношении она более жёсткая и потому может показаться менее приемлемой для таких оппонентов, как Саудовская Аравия и США, — добавил эксперт.

Следует отметить, что любой пакт о ненападении и любая дипломатическая инициатива по ситуации в Персидском заливе не смогут отрегулировать использование региональными игроками «прокси-сил», а это значит, что снизить потенциал конфликта в этом районе вряд ли удастся: опосредованные нападения — слишком хороший инструмент давления.

Перечень стран в иранской инициативе явно не способствует продвижению каких-либо проектов: для Саудовской Аравии, например, куда важнее минимизировать иранское присутствие по своему периметру, а не придавать ему легитимность и закреплять статус-кво через поддержку проектов Тегерана, отмечает News.ru руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт РСМД Кирилл Семёнов.

Пока Иран не свернёт свое присутствие в Ираке, Сирии и не прекратит помощь хуситам, для Эр-Рияда и союзников примиренческие инициативы неприемлемы. Саудовская Аравия изначально выступала против СВДП, и сейчас для стран Персидского залива стоит задача вытеснить Иран из арабского мира, а не примириться с ним, признав его влияние и доминирование. Для Катара, Кувейта и Омана иранская и российская инициативы могут быть приемлемы, но не для Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна, хотя в Эмиратах наблюдается некоторый раскол в отношении к Ирану: в Абу-Даби и ваххабитских эмиратах настроены более конфротационно, а в Дубае — на примирение. Кирилл Семёнов руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт РСМД