Организация также призвала все стороны конфликта к сдержанности и началу диалога. Призыв к этому был опубликован в Twitter миссии.

Recent missile attacks in Erbil and Anbar governorates only escalate conflict, and again violate Iraqi sovereignty. Senseless violence has predictable effects. We call for urgent restraint and a resumption of dialogue. Iraq should not pay the price for external rivalries.