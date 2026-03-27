Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 10:12

«Нигде не побеждают»: экс-премьер Израиля раскритиковал возможности ЦАХАЛ

Экс-премьер Израиля Беннет: ЦАХАЛ проиграла в Иране и Ливане

Нафтали Беннет Нафтали Беннет Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Израильская армия проиграла в Иране, Ливане и Палестине, заявил бывший премьер еврейского государства Нафтали Беннет. По его словам, которые в соцсети X приводит американский политик Джексон Хинкл, израильтяне не умеют побеждать нигде.

В настоящее время Государство Израиль <...> не умеет побеждать нигде. Они нигде не побеждают, — говорится в сообщении.

Ранее начальник Генерального штаба страны генерал-лейтенант Эяль Замир заявил, что проблема нехватки личного состава израильской армии решается очень трудно. Он предупредил, что если вопрос не закрыть в ближайшее время, то армия может вскоре развалиться.

До этого иранское агентство IRNA сообщило, что жителей крупнейшего города Израиля Тель-Авив ожидает дождь из ракет и беспилотных летательных аппаратов. Уточняется, что осадки будут ощущаться «как 100 единиц». При этом в основном в городе прогнозируются обстрелы ракетами.

В свою очередь представители ливанской шиитской организации «Хезболла» заявили, что комплекс зданий Минобороны Израиля «Кирия» в Тель-Авиве подвергся обстрелу. Информации о пострадавших и разрушениях обнародовано не было.

Израиль
Иран
министры
поражения
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.