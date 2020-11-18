Нетаньяху: Израиль не позволит армии Ирана закрепиться в Сирии

https://static.news.ru/photo/b4d96cb4-29c1-11eb-9e17-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/iranian_army

Иерусалим не позволит Тегерану закрепиться в военном плане и создать в Сирийской Арабской Республике (САР) плацдарм для атак на Израиль, заявил 18 ноября премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Таким образом он прокомментировал ответный удар по иранским и сирийским объектам на территории САР.

Это чёткая политика, которую я проводил годами. Кто попытается напасть на нас или нападает на нас, тот столкнётся с последствиями. <...> Мы не позволим иранским военным окопаться против нас в Сирии, и мы не потерпим никаких попыток напасть на нас с сирийской территории, — цитирует политика его канцелярия на официальной странице дипломата в Twitter.

Армия обороны Израиля нанесла удар 18 ноября по сирийской армии и силам специального назначения «Аль-кудс». Силы ПВО Арабской Республики были вынуждены отражать удар в небе над Дамаском. Атака военных Иерусалима явилась ответом на установку самодельных взрывных устройств рядом с линией «Альфа», которая разделяет соседние страны.

Ракеты в Сирию, по предварительным данным, летели со стороны Голанских высот. Трое сирийских военнослужащих в результате удара погибли и один пострадал. Также имеется материальный ущерб. Кроме того, отмечается, что подразделения ПВО Сирии сбили несколько ракет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 15 ноября израильская армия засекла две ракеты, запущенные из сектора Газа по южной и центральной частям страны. Система ПВО «Железный купол» выпустила ракеты-перехватчики. Уточняется, что одна из ракет упала на незастроенной территории недалеко от Ашдода, угрозы падения ракеты в черте города не было.