Не менее 20 палестинцев погибли от ударов Израиля по сектору Газа

В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли по меньшей мере 20 палестинцев, включая девять детей. Ещё порядка 65 человек получили ранения. Об этом сообщает информационное агентство ВАФА со ссылкой на Министерство здравоохранения Газы.
По данным Минздрава, беспилотный летательный аппарат Израиля
Ранее сообщалось о том, что десятки ракет были выпущены по территории Израиля из сектора Газа, большинство из них или приземлились на открытой местности, или были перехвачены системой ПРО «Железный купол».