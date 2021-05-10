Не менее 20 палестинцев погибли от ударов Израиля по сектору Газа

https://static.news.ru/photo/08eb92b8-50df-11e9-9282-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ashraf Amra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли по меньшей мере 20 палестинцев, включая девять детей. Ещё порядка 65 человек получили ранения. Об этом сообщает информационное агентство ВАФА со ссылкой на Министерство здравоохранения Газы.

По данным Минздрава, беспилотный летательный аппарат Израиля выпустил несколько ракет по группе людей на востоке Бейт-Хануна. Это стало ответом на пуски ракет в сторону Израиля из сектора Газа. Как сообщили в армии Израиля, было выпущено не менее 150 ракет.

Ранее сообщалось о том, что десятки ракет были выпущены по территории Израиля из сектора Газа, большинство из них или приземлились на открытой местности, или были перехвачены системой ПРО «Железный купол».