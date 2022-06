О том, возможно ли приравнять антиквариат к «кровавым алмазам» и о состоянии нелегального рынка древностей сегодня NEWS.ru рассказала Анна Нейстат, юридический директор проекта The Docket в Фонде Clooney Foundation for Justice, созданном американским актером Джорджем Клуни и его супругой Амаль Клуни для расследования военных преступлений.

— Анна, о каких цифрах идет речь? Насколько велик рынок древностей, которыми торгуют террористы?

— Объем рынка — предмет серьезной полемики. В какой-то момент Госдепартамент США заявил о $8 млрд, но данная цифра была оспорена. Мы стараемся использовать консервативную оценку, и нам кажется, что речь идет все же о сотнях миллионов долларов, но не о миллиардах. Но в реальности оценить это практически невозможно. Во-первых, что считать доходами? Мы не всегда знаем, какой доход получили те, кто украл и продал артефакт. Скажем, если в Европе на аукционе вещь ушла за €4 млн, то совершенно неясно, сколько за нее выручили игиловцы, ведь каждый предмет проходит через множество посредников, каждый из которых берет свою долю.

Но мы знаем, сколько оказалось разграблено, и это колоссальные цифры. Конечно, среди украденного были и предметы относительно небольшой стоимости — монеты, мелкая керамика. Но есть и бесценные, например уникальные статуи из ливийской Киренаики — городов Кирена, Апполония, Птолемея.

Фото: The Docket, The Clooney Foundation for Justice