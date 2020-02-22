https://static.news.ru/photo/a0f4e3e0-5587-11ea-90bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ajmal Kakar/Xinhua/Global Look Press

Вооружённые силы США в Афганистане на неделю прекратили все наступательные операции согласно договорённости с движением «Талибан» (запрещено в РФ) о прекращении огня.

Об этом сообщил командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Остин Скотт Миллер. По его словам, цель режима приостановки огня — убедиться в том, что боевики будут соблюдать договорённости.

Мы приостановили наши наступательные операции в соответствии со взятыми на себя обязательствами, однако мы остаёмся приверженными обороне наших сил и защите сил безопасности Афганистана, — передаёт ТАСС слова Миллера.

Командующий отметил, что сейчас все операции США в регионе носят исключительно оборонительный характер.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Анкара поддерживает подписание соглашения между США и движением «Талибан» (организация запрещена в России) о сокращении уровня насилия в Афганистане с 22 февраля на семь дней. Об этом сообщили в МИД Турции.