Вооружённые силы США в Афганистане на неделю прекратили все наступательные операции согласно договорённости с движением «Талибан» (запрещено в РФ) о прекращении огня.
Об этом сообщил командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Остин Скотт Миллер. По его словам, цель режима приостановки огня — убедиться в том, что боевики будут соблюдать договорённости.
Мы приостановили наши наступательные операции в соответствии со взятыми на себя обязательствами, однако мы остаёмся приверженными обороне наших сил и защите сил безопасности Афганистана, — передаёт ТАСС слова Миллера.
Командующий отметил, что сейчас все операции США в регионе носят исключительно оборонительный характер.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Анкара поддерживает подписание соглашения между США и движением «Талибан» (организация запрещена в России) о сокращении уровня насилия в Афганистане с 22 февраля на семь дней. Об этом сообщили в МИД Турции.