Найден тайник с золотом террористов ИГ на миллионы долларов

В руинах Мосула (Ирак) обнаружено почти 1,6 млн долларов, а также серебро и золото боевиков ИГ* (запрещённая в России террористическая организация).
Как
Террористы отбирали силой или крали богатства у местных жителей. В тайнике полиция нашла 15 кг серебра, заготовленного для чеканки монет, используемых на территориях, подвластных ИГ*, 17,5 кг серебряных слитков, полкило отчеканенных золотых монет. Было там и небольшое количество других неустановленных пока металлов.
Фотографии находки опубликовало МВД Ирака.
Мосул был цитаделью радикалов из ИГ* с 2014 по 2017 годы.
Больше 10 лет назад, 25 января 2011 года, в Египте начались антиправительственные выступления. Массовые демонстрации, которые состоялись в День гнева на площади Тахрир, вскоре распространились по всей Арабской Республике. События конца января и начала февраля 2011-го привели к отставке правительства, затем — к свержению президента Хосни Мубарака и переходу власти в руки Высшего совета вооружённых сил. NEWS.ru писал, как изменился Египет спустя 10 лет после «арабской весны».
ИГ* - запрещённая в России террористическая организация.