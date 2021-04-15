Найден тайник с золотом террористов ИГ на миллионы долларов

https://static.news.ru/photo/0e8ed8fc-9e48-11eb-93f6-96000091f725_660.jpg Фото: Carol Guzy / globallookpress

В руинах Мосула (Ирак) обнаружено почти 1,6 млн долларов, а также серебро и золото боевиков ИГ* (запрещённая в России террористическая организация).

Как сообщило издание SHAFAQ News, килограммы монет из драгоценных металлов были спрятаны под развалинами одного из домов. Деньги и золото были на учёте боевиков в их, так называемом, казначействе. Информацию о месте "захоронения" денег полиции дал информированный осведомитель.

Террористы отбирали силой или крали богатства у местных жителей. В тайнике полиция нашла 15 кг серебра, заготовленного для чеканки монет, используемых на территориях, подвластных ИГ*, 17,5 кг серебряных слитков, полкило отчеканенных золотых монет. Было там и небольшое количество других неустановленных пока металлов.

Фотографии находки опубликовало МВД Ирака.

Мосул был цитаделью радикалов из ИГ* с 2014 по 2017 годы.

Больше 10 лет назад, 25 января 2011 года, в Египте начались антиправительственные выступления. Массовые демонстрации, которые состоялись в День гнева на площади Тахрир, вскоре распространились по всей Арабской Республике. События конца января и начала февраля 2011-го привели к отставке правительства, затем — к свержению президента Хосни Мубарака и переходу власти в руки Высшего совета вооружённых сил. NEWS.ru писал, как изменился Египет спустя 10 лет после «арабской весны».

ИГ* - запрещённая в России террористическая организация.