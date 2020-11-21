На премьер-министра Израиля началась подводная охота

Израильский министр обороны Бени Ганц, который является партнёром действующего главы правительства Биньямина Нетаньяху по парламентской коалиции и считается «альтернативным» премьером, инициировал создание специальной комиссии, которая вернётся к расследованию «дела 3000» — скандала вокруг закупки субмарин и боевых кораблей для ВМС Армии обороны Израиля, в котором оказался замешан Нетаньяху. Наблюдатели полагают, что это попытка разрушить коалицию и запустить новые досрочные выборы.

Ганц заявил, что за последнее время был проведён основательный анализ деталей «дела 3000», который сопровождался встречами с бывшими сотрудниками аппарата безопасности и юридических структур. После этого было принято решение о создании комиссии при Минобороны. Она поможет «пролить свет на важные процессы и решения, которые привели к закупке субмарин и других кораблей», пообещал Ганц. Её возглавит отставной судья Амнон Страшнов. У этой структуры будет ровно четыре месяца, чтобы презентовать собственный отчёт о деле. Как обращают внимание в израильских СМИ, комиссия будет сформирована на базе закона об армейском судопроизводстве. Фактически это означает, что расследователи получат право вызвать для дачи показаний любого гражданина, включая премьер-министра страны, его юридическую команду и приближённых. Однако созданная Ганцем структура не сможет принимать решений о начале уголовного расследования по итогам своей деятельности.

Такая комиссия не касается функций, находящихся в ведении премьер-министра, но даёт возможность «очистить» по меньшей мере один отдел, — заявил министр обороны в одном из публичных выступлений. — Выводы, которые будут сделаны, могут оказаться релевантны и для других сфер, имеющих отношение к этой теме.

Бени Ганц Xinhua/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тем не менее расследование имеет яркий антипремьерский посыл. Само «дело 3000» связано с подозрениями в коррупции при совершении сделки о приобретении подлодок и военных кораблей у компании ThyssenKrupp (ФРГ). Государственный прокурор Израиля приступил к уголовному расследованию в конце февраля 2017 года. В действительности ещё до самой сделки, оказавшейся в центре внимания, израильская сторона приобрела шесть очень дорогих дизель-электрических субмарин, стоимость каждой из которых оценивалась чуть менее 500 млн евро. В ноябре 2018 года полиция пришла к выводу, что она собрала достаточно доказательств для предъявления обвинений в коррупции и в посредничестве при получении взяток бывшему личному адвокату премьер-министра Давиду Шимрону и бывшему командующему ВМС Армии обороны Элиэзеру Марому, а также ещё двум бывшим гражданским чиновникам и двум военачальникам. «Дело 3000», конечно, не потопило карьеру Нетаньяху, однако остаётся одним из его наиболее слабых мест.

Наблюдатели полагают, что Ганц хочет за счёт повторного расследования развалить парламентскую коалицию. Это, в свою очередь, поставит вопрос о необходимости новых выборов. Как известно, борьба за кнессет (парламент) в марте 2020 года, по итогам которой было сформировано действующее правительство, между партией «Ликуд» («Консолидация») Нетаньяху и блоком «Кахоль-Лаван» («Синие-белые») Ганца, — это вторые повторные и третьи подряд за 12 месяцев выборы, потому что ни действующий премьер, ни его нынешний партнёр долгое время не смогли обеспечить себе решающего преимущества при голосовании. Однако результаты нового потенциального голосования могут выглядеть совсем иначе, если учесть то, что «Ликуд» сдаёт свои позиции в последних опросах общественного мнения. В этом случае блоку Ганца придётся побороться с растущей популярностью партии «Ямина» («Вправо»), которая, похоже, становится альтернативой стоящей за израильским премьером политической силе.