На мэрии Тель-Авива появился флаг Ливана

https://static.news.ru/photo/d4832e64-d751-11ea-aef5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

В знак солидарности с народом Ливана израильские власти подсветили мэрию Тель-Авива в цвет ливанского флага. Такое решение вызвало неоднозначную реакцию в обществе еврейского государства.

Человечность превосходит любой конфликт, и мы сердцем с ливанским народом после ужасной катастрофы, которую он пережил, — отметил мэр Тель-Авива Рон Хульдаи.

Однако министр по делам Иерусалима Рафи Перец заявил о сомнительности данной идеи. Так, по его словам, размахивание флагом вражеской страны в центре Тель-Авива может привести к негативным последствиям. Сын политика и вовсе назвал инициативу уголовным преступлением, пишет Haaretz.

Мощный взрыв произошёл 4 августа. Были разрушены и повреждены дома в радиусе десятка километров. Больницы не справляются с нагрузкой. 5 августа в стране объявлен траур.

Местные власти заявили, что в порту взорвались 2700 тонн аммиачной селитры. Она была конфискована в 2014 году. Детонация могла произойти во время сварочных работ. Власти Ливана планируют завершить расследование ЧП в течение пяти дней. Возможной причиной взрыва названа халатность. Многие сотрудники порта помещены под домашний арест.

Как информировал NEWS.ru, в результате происшествия погибли по меньшей мере 135 человек. Число пострадавших возросло и достигло пяти тысяч. Пропавшими без вести являются десятки человек.