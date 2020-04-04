Проблему нехватки аппаратов искусственной вентиляции (ИВЛ) в Израиле пришлось решать разведывательному сообществу. Глава МОССАД Йоси Коэн устроил настоящую погоню за медицинским оборудованием в разных уголках планеты, чтобы его страна не оказалась в положении Ирана или Италии. Руководитель ведомства получил указание сделать всё возможное, чтобы обеспечить еврейское государство необходимой техникой. Вероятно, можно говорить, что разведсообщество сталкивается с новой реальностью.

Источник издания Al-Monitor сравнивает ситуацию вокруг дефицита аппаратов ИВЛ с гонкой вооружений, только на другом уровне: «Когда-то страны соревновались в приобретении оружия и военных материалов. Затем была гонка в сфере ядерного оружия, а теперь все ищут аппараты ИВЛ».

Люди предлагают сумасшедшие цены и дают бессмысленные обещания, чтобы получить то, что нам нужно, — сказал Al-Monitor израильский военный источник.

Люди из МОССАД, разбросанные по всему миру, теперь выполняют новые функции в принципиально другой области. Они совершают набеги на фабрики по производству медоборудования, устанавливают связи с производителями, срочно отправляют корабли и грузовые фуры в разные уголки света, чтобы удержать в равновесии подорванное кризисом с COVID-19 израильское здравоохранение.

Многократно, если верить рассказам самих израильтян, сотрудники ведомства сталкивались с неудачами. Однажды им пытались продать поддельные тесты на коронавирус. В другом случае фуру, посланную МОССАД за средствами диагностики, опередила подобная автомашина из Германии. В третьем случае в Израиль из Персидского залива прибыли 100 тысяч наборов с тестами на коронавирус, однако они оказались неточными и фактически непригодными к использованию.

Йосси Коэн Yossi Cohen/facebook.com

Сейчас Йоси Коэн возглавляет секретную оперативную команду, которая была создана в больнице Шиба. Именно ему поручено заниматься вопросом обеспечения Израиля аппаратами ИВЛ, тестами на COVID-19 и другими необходимыми вещами.

Бывший депутат израильского Кнессета (парламента) Ксения Светлова обращает внимание на то, что ситуация с аппаратами ИВЛ возникла благодаря тому, что системой здравоохранения еврейского государства в течение многих лет «руководил неспециалист, который не разбирается ни в медицине, ни в администрации, а правительство сознательно урезало бюджет, потому что безопасность важнее». Хорошая медицина и хорошая «социалка» тоже являются частью безопасности, но когда нужно приобретать очередную подлодку, то все эти доводы отодвигаются в сторону, сетует экс-депутат.

По состоянию на 4 апреля число выявленных случаев заражения COVID-19 в Израиле возросло до 7 589, увеличившись за сутки на 550. Число летальных исходов достигло 42.

В действительности главным негативным фактором в Израиле остаются коронавирус-диссиденты, которыми являются ортодоксальные иудеи. Харедим (название представителей религиозной общины) — самое незащищённое население еврейского государства с точки зрения распространения вируса из-за своей демографической плотности, бедности, информационной изоляции, высокого уровня недоверия к государственным институтам и других особенностей. На протяжении долгих лет государство не смогло решить проблему с их социальной автономией и фактически списало всю ответственность на гражданское общество.

Сложность ситуации приводит к фактической милитаризации здравоохранения в Израиле. МОССАД удаётся добывать новые аппараты ИВЛ, однако еврейскому государству ещё предстоит наладить производство собственных. Специально для этого правительство распорядилось задействовать производственные мощности оборонки. В контроле над инфицированными принимает участие Общая служба безопасности (ШАБАК).

Кроме того, министр обороны Нафтали Беннет предложил подключить к мониторингу ситуации армию — ЦАХАЛ. Широкая вовлечённость силового аппарата в процесс борьбы с коронавирусом нового типа говорит о том, что кабмин — временный или постоянный — вряд ли решится на урезание бюджета для военных и разведывательных кругов.