Мирный житель погиб при ударе Израиля по складу в Сирии

Самолёты израильских ВВС нанесли удары по гражданскому складу пластиковых изделий в сирийской провинции Латакия. Из-за разрыва ракет погиб один местный житель, ещё шесть человек пострадали, сообщает агентство САНА.
Отмечается, что среди пострадавших
При этом средства ПВО сбили несколько ракет, выпущенных самолётами Израиля, заявили в армии Сирии.
Около 02:18 (время совпадает с московским. - NEWS.ru) враждебный Израиль осуществил агрессию с воздуха со стороны юго-запада Латакии, атаковав несколько объектов в прибрежной зоне. Наши ПВО сбили некоторые из ракет, — рассказали военные.
Ранее стало известно, что 22 апреля армия обороны Израиля нанесла удар по целям на территории Сирии в ответ на запуск ракеты, которая упала недалеко от израильского ядерного исследовательского центра в пустыне Негев. Сирийское Министерство обороны сообщило, что Израиль поразил «некоторые цели в окрестностях Дамаска».