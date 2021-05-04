Мирный житель погиб при ударе Израиля по складу в Сирии

https://static.news.ru/photo/764b571c-ad49-11eb-9511-96000091f725_660.jpg Фото: Juma Muhammad/Keystone Press Agency/Global Look Press

Самолёты израильских ВВС нанесли удары по гражданскому складу пластиковых изделий в сирийской провинции Латакия. Из-за разрыва ракет погиб один местный житель, ещё шесть человек пострадали, сообщает агентство САНА.

Отмечается, что среди пострадавших оказались женщина и ребёнок. Губернатор провинции Латакия также указал на понесённый материальный ущерб.

При этом средства ПВО сбили несколько ракет, выпущенных самолётами Израиля, заявили в армии Сирии.

Около 02:18 (время совпадает с московским. - NEWS.ru) враждебный Израиль осуществил агрессию с воздуха со стороны юго-запада Латакии, атаковав несколько объектов в прибрежной зоне. Наши ПВО сбили некоторые из ракет, — рассказали военные.

Ранее стало известно, что 22 апреля армия обороны Израиля нанесла удар по целям на территории Сирии в ответ на запуск ракеты, которая упала недалеко от израильского ядерного исследовательского центра в пустыне Негев. Сирийское Министерство обороны сообщило, что Израиль поразил «некоторые цели в окрестностях Дамаска».