Израиль ответил на ракетный обстрел со стороны Сирии

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Сирены, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, прозвучали в посёлке Абу-Кринат на юге Израиля. Он расположен в четырёх километрах от города Димона, где находится израильский ядерный исследовательский центр.

Об этом сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что звук сирен жители услышали в районе двух часов ночи. Портал Times of Israel уточняет, что жители Иерусалима и других населённых пунктов в...