Израиль ответил на ракетный обстрел со стороны Сирии

Армия обороны Израиля нанесла удар по целям на территории Сирии в ответ на запуск ракеты, которая упала недалеко от израильского ядерного исследовательского центра в пустыне Негев.
С территории Сирии был зафиксирован пуск ракеты класса «земля — воздух», которая упала в районе Негева. В ответ несколько минут назад израильская армия нанесла удар по батарее, из которой была запущена ракета, и по дополнительным сирийским батареям класса «земля — воздух» в этом районе, — цитирует РИА Новости пресс-службу военного ведомства Израиля.
Сирийское Министерство обороны сообщило, что Израиль поразил «некоторые цели в окрестностях Дамаска».
Агрессия привела к тому, что пострадали четверо солдат, причинён некоторый материальный ущерб, — отмечается в заявлении.
Ранее NEWS.ru сообщал, что сирены, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, прозвучали в посёлке Абу-Кринат на юге Израиля. Он расположен в четырёх километрах от города Димона, где находится израильский ядерный исследовательский центр. Жители Иерусалима и других населённых пунктов в центральной части Израиля стали сообщать о взрывах.