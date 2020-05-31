МИД ОАЭ предупредил Израиль об опасности аннексии западного берега Иордана

https://static.news.ru/photo/7254b46a-a3fd-11ea-a612-fa163e074e61_660.jpg Фото: Omer Messinger/Global Look Press

Реализация планов Израиля по аннексии части территорий на Западном берегу реки Иордан затормозит процесс ближневосточного мирного урегулирования. Такое мнение высказал министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш.

Он призвал прекратить разговоры об аннексии палестинских земель.

Любое одностороннее действие Израиля будет серьёзным шагом назад в мирном процессе, подорвёт самоопределение палестинцев и станет свидетельством того, что Израиль отвергает международный и арабский консенсус, направленный на достижение мира и стабильности, — цитирует Гаргаша «Интерфакс».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что распространение суверенитета Израиля на часть территорий Западного берега реки Иордан произойдёт к июлю.

План мирного урегулирования, известный как «Сделка века», предложил американский президент США Дональд Трамп 28 января 2020 года. Белый дом признаёт Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля и открывает для государства возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан.

Кроме того, «Сделка века» предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, которое будет лишено контроля над своими границами и воздушным пространством.