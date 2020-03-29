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Международная коалиция во главе с США оставляет авиабазу К-1 иракским военным. Как рассказали в коалиции, такое решение связано с проведением передислокации их сил в Ираке и не связано с недавнем нападением на военные базы и пандемией коронавируса.

Церемония передачи специальной зоны от объединенной оперативной группы операции «Непоколебимая решимость» иракским силам безопасности прошла сегодня, 29 марта. При уходе коалиция передала иракскому правительству имущество стоимостью в один миллион долларов, передаёт РИА Новости.

Также отмечается, что коалиция по борьбе с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ) остаётся в стране по приглашению властей Ирака и будет продолжать консультировать и обучать местные силы безопасности.

Ранее NEWS.ru писал, что Иран подозревает американское руководство в желании организовать в Ираке государственный переворот. К такому сценарию уже начали готовиться силы «Кудс» в составе иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). По мнению иранцев, убийство влиятельного генерала КСИР Касема Сулеймани в январе этого года в Багдаде было только шагом к подобному развитию событий.