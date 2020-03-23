Иран подозревает американское руководство в желании организовать в Ираке государственный переворот. К такому сценарию уже начали готовиться силы «Кудс» в составе иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), делятся сведениями арабские СМИ. По мнению иранцев, убийство влиятельного генерала КСИР Касема Сулеймани в январе этого года в Багдаде было только шагом к подобному развитию событий.

О том, что советники КСИР и шиитские военно-политические организации в Ираке находятся в состоянии повышенной боевой готовности, кувейтскому изданию «Аль-Джарида» рассказали источники в силах «Кудс». По их словам, иранские службы безопасности получили разведданные, согласно которым можно заключить, что США ищут в местной армии лояльных людей для переворота. По этой информации, американцы якобы сетуют на то, что у них всё меньше рычагов влияния на иракскую политическую систему — остаётся только вариант с насильственной сменой руководства. Иранские источники «Аль-Джарида» утверждают, что силы «Кудс» открыли обширные каналы связи с суннитскими и курдскими партиями в Ираке, чтобы встретить американские планы «единым фронтом». У советников КСИР есть опасения, что США попытаются воспользоваться замешательством на фоне пандемии коронавируса.

Сейчас иранцы пытаются убедить все иракские политические партии в том, что премьер-министру необходимо больше властных полномочий и любой «военный переворот», если он произойдёт, будет означать: Ирак потеряет все свои политические завоевания и будет отброшен на десятилетия назад. В силах «Кудс» всерьёз считают, что американская операция по устранению Сулеймани и заместителя лидера «Хашд аш-Шааби» (Силы народной мобилизации) Абу Махди аль-Мухандиса в январе этого года в Багдаде была первым шагом на пути к смене власти в Ираке. Американцы не могли не знать, что Сулеймани поддерживал тесные контакты со многими иракскими политиками и имел возможность перевернуть игру в любой момент. Источник «Аль-Джарида» признал, что Тегеран понёс невосполнимую потерю после смерти Сулеймани и до сих пор не может заполнить эту организационную пустоту, чтобы мобилизовать своих посредников в регионе.

Wadaa Al-Aumry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Решение иракского президента Бархама Салеха назначить премьер-министром Аднана аз-Зурфи, экс-губернатора провинции Наджаф, было отвергнуто шиитскими силами, особенно коалицией «Аль-Фатх», потому что, по их мнению, этот мандат противоречит конституционным нормам. Им более выгоден предыдущий премьер — Адель Абдель Махди. Для американцев же важной остаётся гарантия «чистоты» иракской политический системы от влияния соседнего Ирана. Если шиитские фракции усилят свой контроль над исполнительной властью, это будет означать создание плацдарма для иранского дипломатического вмешательства, полагают в США. Сейчас международная коалиция во главе с Америкой приостановила подготовку иракских сил безопасности из-за распространения нового коронавируса и вывела войска с небольших баз в этой арабской стране. Это создаёт большие риски. Так, 11 марта проиранские силы устроили ракетный обстрел базы Эт-Таджи в Ираке, в результате чего погибли два американца и военврач из Британии.