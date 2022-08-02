Ликвидация Завахири: падение «Аль-Каиды» продолжается Аз-Завахири по своей значимости не уступал бен Ладену

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Джо Байден

Президент США Джо Байден в обращении к соотечественникам сообщил, что в ходе контртеррористической операции в Афганистане был убит главарь «Аль-Каиды»* Айман аз-Завахири. По словам американского лидера, никто из членов семьи Завахири не пострадал, а также не было жертв среди гражданского населения. Он также отметил, что США не допустят повторного превращения Афганистана в пристанище для террористов.

«Он оставил за собой след убийств и насилия в отношении американских граждан, американских военнослужащих, американских дипломатов и американских интересов. Теперь правосудие свершилось, и этого лидера террористов больше нет», — заявил президент США.

Когда я завершил нашу военную миссию в Афганистане почти год назад, я принял решение, что после 20 лет войны США больше не нужны тысячи солдат на земле Афганистана, чтобы защитить американцев от террористов, которые стремятся причинить нам вред. И я дал обещание американскому народу, что мы продолжим проводить эффективные контртеррористические операции в Афганистане и за его пределами. Мы именно это и сделали, — заявил Байден.

В свою очередь, как сообщил представитель американской администрации журналистам, по имеющейся у США информации, высокопоставленные деятели движения «Талибан»* знали о присутствии Завахири в этом районе, что является «явным нарушением соглашения, достигнутого в Дохе».

Вашингтон заранее не предупреждал официальных лиц движения «Талибан» о нанесении ракетного удара, отметил представитель Белого дома.

«Талибан» не выполняет обещаний? — Нет проблем

Безусловно, к Вашингтону можно и нужно предъявлять претензии за применение силы на суверенной территории третьих стран без согласования с их правительствами, но сейчас не тот случай. Поэтому ноты движения «Талибан» в адрес США о недопустимости подобных действий, скорее, должны быть переадресованы самим талибам с требованиями разъяснений, а что, собственно, делал глава «Аль-Каиды» на подконтрольных им территориях. Ведь «Талибан» ранее дал заверения, что будет предпринимать усилия по недопущению деятельность террористических организаций «Аль-Каида» и «Исламское государство» на территории Афганистана. Это было одно из условий, согласно которому США согласились начать вывод своих войск из страны на основании дохийских договоренностей.

Фото: Saifurahman Safi/XinHua/Global Look Press

Однако, скорее всего, никакого продолжения «дела Завахири» не будет и вряд ли следует ожидать какой-то более жесткой и конфронтационной линии Вашингтона по отношению к новым афганским «руководителям».

Прежде всего, ликвидация главаря «Аль-Каиды», скорее, будет использоваться как еще один аргумент того, что США в итоге достигли всех своих целей в Афганистане и уход американцев из страны не был ошибкой. В интервью телекомпании ABC летом 2021 года Байден утверждал, что когда после терактов 11 сентября 2001 года США вводили войска в Афганистан, у них было лишь две цели: уничтожить главаря террористов Усаму бен Ладена и разгромить группировку «Аль-Каида». «Мы сделали это», — заявил Байден. А значит, по его мнению, и для дальнейшего нахождения американских военных в Афганистане не было смысла.

Однако его оппоненты в самих США с таким подходом не согласились. Они указывали, что хотя бен Ладен действительно был ликвидирован в результате успешной операции американского спецназа в пакистанском Абботабаде 2 мая 2011 года, однако «Аль-Каиду» победить до конца не удалось. Как отмечалось в докладе Исследовательской службы Конгресса США от июня 2021 года, до сих пор «многие ключевые лидеры „Аль-Каиды“ базируются в Афганистане, где группировка была ослаблена, но не уничтожена».

«Президент Байден явно оторван от реальности», — резюмировал сенатор-республиканец Линдси Грэм от штата Южная Каролина.

Теперь же, когда был уничтожен и второй руководитель «Аль-Каиды» после бен Ладена в лице аз-Завахири, можно сказать, что администрация Байдена сняла все претензии по поводу того, что главари «Аль-Каиды» по-прежнему находятся в Афганистане и что будто борьба с ними прекратилась.

Фото: wikimedia.org Айман аз-Завахири

При этом в Вашингтоне были осведомлены, что хотя «„Талибан“ предпринял шаги по выполнению» большей части обязательств по противодействию «Аль-Каиде» на своей территории и ввел соответствующие ограничения, талибы должны были ослабить эти ограничения в течение следующих одного-двух лет, «предоставив „Аль-Каиде“ большую свободу передвижения для потенциального возобновления внешних операций», об этом сообщало Минобороны США весной.

В любом случае, пока никаких указаний на возможное силовое давление на «Талибан» с американской стороны не было.

Перед лицом нежелания и неспособности «Талибана» придерживаться обязательств мы продолжим поддерживать афганский народ посредством активной гуманитарной помощи и выступать в защиту прав человека [в стране], особенно прав женщин и девочек. Мир стал безопаснее без аз-Завахири, и США продолжат решительно действовать против тех, кто угрожает нашим стране, народу, союзникам и партнерам, — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Тем не менее важно учитывать, действительно ли Айман аз-Завахири, укрывавшийся в Афганистане, продолжал руководить операциями, или же он укрывался там, будучи лишенным такой возможности. Достаточно обратить внимание, что и бен Ладен был ликвидирован, когда он находился в Пакистане, а его местопребывание находилось в непосредственной близости к пакистанскому военному объекту, что практически исключает «неосведомленность» спецслужб этой страны о его нахождении. Точно так же в Иране проживали и, вероятно, до сих пор проживают высокопоставленные представители «Аль-Каиды», которых периодически интернируют, но лишь чтобы затем снова предоставить еще большую свободу.

От того, на каких основаниях находился в Афганистане Завахири, будут также зависеть и дальнейшие возможности по поддержанию контактов между российскими представителями и «Талибаном». Одно дело, если главарь «Аль-Каиды» получил убежище, чтобы дожить свой век, не участвуя в какой-либо деятельности, что, безусловно, также ставит многие вопросы по поводу истинной сущности «Талибан», а другое дело, если он располагал там своим штабом и возможностями руководить акциями террористической организации и талибы были об этом осведомлены...

Аз-Завахири был не меньше бен Ладена

Если же обратиться к личности убитого руководителя «Аль-Каиды», то по своей значимости он вряд ли когда-либо уступал бен Ладену. Это касалось и того периода, когда последний формально возглавлял организацию. При том, что если бен Ладен был скорее теоретик, то Завахири — практик. Именно он сделал «Аль-Каиду» той террористической организацией, которая заставила весь мир объединиться против нее.

Фото: z03/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Усама бен Ладен, архивное фото

Именно «Египетский исламский джихад» — египетская террористическая организация, лидером которой Завахири являлся, насытила «Аль-Каиду» необходимым человеческим ресурсом — опытными джихадистами. Вклад Завахири, помноженный на финансовые и прочие возможности бен Ладена, и сделал это организацию столь опасной. «Аль-Каида» бен Ладена и «Египетский исламский джихад» Завахири объединились в 2001 году. Хотя их тесная координация началась гораздо раньше, когда Усама бен Ладен и Айман аз-Завахири находились в Судане.

Показательно, что Завахири, в отличие от бен Ладена, также рассматривал возможность переноса террористической активности на территорию бывшего СССР, против России. И для этого осуществил в 1996 году поездку на Кавказ, где провел некоторое время в российской тюрьме в Дагестане. В то время как бен Ладен считал, что нельзя «распылять» силы, и был против того, чтобы вести военные операции на второстепенных направлениях, сосредоточившись прежде всего на борьбе с Соединенными Штатами и их союзниками, к которым Россию он не относил.

В конце концов, нельзя исключать, что и организация терактов 11 сентября — это в большей степени дело рук Завахири, который, в отличие от бен Ладена, никогда не отрицал причастности к этому теракту.

Упадок «Аль-Каиды»

Было бы преждевременным сейчас обсуждать вопрос того, кто придет на смену Завахири и станет во главе «Аль-Каиды» — обычно подобное обсуждение сопровождается противоречащими друг другу сведениями. Тем более что «Аль-Каиды» как единой структуры, по большому счету, сейчас не существует. Наиболее влиятельный и мощный ее филиал — «Аль-Каида на Аравийском полуострове — АКАП» может попытаться перетянуть на себя руководящие функции всей структуры и вот в этом случае стоит посмотреть, каково реальное влияние «Талибана» на «Аль-Каиду».

В целом талибы были бы заинтересованы, чтобы после того, как они могли выполнить какие-то свои обязательства перед Завахири, если таковые были, руководство террористической сети с ними более не отождествлялось. Но это лишь в том случае, если действительно у «Талибана» отсутствуют планы по использованию «Аль-Каиды» в своих целях за пределами Афганистана. Тогда они постараются держать будущего главаря организации при себе, вытащив его из «колоды» находящихся на их содержании террористических деятелей.

Но в целом ликвидация Аймана аз-Завахири вряд ли окажет существенное влияние на террористическую активность «Аль-Каиды». Эта группировка давно находится в глубоком кризисе и уступила свое лидирующее положение в террористическом сообществе ИГ*.

Ослаблению «Аль-Каиды» способствовал провал джихадистской концепции, сформулированной её первым лидером Усамой бен Ладеном. Он полагал, что в современных условиях у джихадистов нет шансов противостоять лицом к лицу силам «сионистов и крестоносцев», то есть всей мировой системе во главе с США плюс их «пособникам» в лице мусульманских государств, чьи правители с точки зрения «Аль-Каиды» были «вероотступниками». Поэтому «Аль-Каида» выступала против создания каких бы то ни было независимых «эмиратов» и «исламских государств» под ее эгидой с территориальных контролем, считая, что такие образования будут весьма быстро ликвидированы силами «сионистов и крестоносцев» и это приведет лишь к трате ресурсов. Руководители террористов придерживались мнения, что сперва необходимо раскачать саму «миросистему» посредством точечных и болезненных ударов, которые должны были привести ее к коллапсу. Ее лидеры должны были использовать лишь районы нестабильности и возникшие там «силы хаоса» для создания собственной широкой сети. Но все союзники «Аль-Каиды» из этих сил должны были быть временными и использоваться в качестве инструмента.

Это касалось Судана, лидеров «Талибана» и сирийских повстанцев. Из контролируемых ими районов, опираясь на базы в тех регионах, «Аль-Каида» проводила стратегию террористических атак, которые должны были поставить под угрозу не только «центры принятия решений», но жизнь любого жителя враждебных «Аль-Каиде» стран, в том числе исламских.

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

В практическом плане это свелось к резонансным атакам на американские посольства в Африке и американский эсминец в Адене, взрывы военных баз в Саудовской Аравии, подрывы метро в Лондоне и Мадриде и так далее. Однако эта стратегия не привела к нужному результату, а у «Аль-Каиды» не нашлось ресурсов для наращивания подобных атак, апогеем которых были теракты 11 сентября. В связи с этим сейчас предпринимаются попытки «смягчения» позиций как минимум к мусульманским противникам «Аль-Каиды», чтобы создать более широкий фронт поддержки среди мусульман и некоторых правителей исламских государств. В этом ключе написано письмо Завахири и лидеру «Аль-Каиды в Междуречье» Аз-Заркауи. В письме обращается внимание, что не следует поступать с шиитами-простолюдинами как с вероотступниками и взрывать их в мечетях или проводить публичные казни, которые только вредят имиджу организации. Тем не менее такая позиция лишь усугубила раскол между «Аль-Каидой» и ее филиалами, которые взяли курс на создание собственных эмиратов. В итоге все это оформилось в новую террористическую теорию, которую начало реализовывать «Исламское государство Ирака», будущее ИГ, собирая вокруг себя региональных лидеров «Аль-Каиды», взявших курс на построение собственных квазигосударств.

Последний взлет «Аль-Каиды» случился после «арабской весны», когда «Аль-Каида на Аравийском полуострове» в 2015 году в Йемене, воспользовавшись гражданской войной и интервенцией, смогла взять под контроль провинцию Хадрамаут и ее административный центр Эль-Муккалу. Но он был, однако, вскоре потерян после вмешательства ОАЭ, при этом АКАП по-прежнему сохраняет позиции в глубинных районах провинций Хадрамаута и Тарима на востоке Йемена. В то же время «Джабхат ан-Нусра»*, заявив о свой связи с «Аль-Каидой», к 2015 году становится сильнейшей антиправительственной группировкой в Сирии. Однако уже в 2017 году можно говорить о полном разрыве «Хаят Тахрир аль-Шам»* (новое название после «ребрендинга» «ан-Нусры») с Завахири, у которого с того времени становилось все меньше и меньше сторонников в мире...

* Организации признаны террористическими и запрещены в РФ.