Президент США Джо Байден в обращении к соотечественникам сообщил, что в ходе контртеррористической операции в Афганистане был убит главарь «Аль-Каиды»* Айман аз-Завахири. По словам американского лидера, никто из членов семьи Завахири не пострадал, а также не было жертв среди гражданского населения. Он также отметил, что США не допустят повторного превращения Афганистана в пристанище для террористов.
«Он оставил за собой след убийств и насилия в отношении американских граждан, американских военнослужащих, американских дипломатов и американских интересов. Теперь правосудие свершилось, и этого лидера террористов больше нет», — заявил президент США.
Когда я завершил нашу военную миссию в Афганистане почти год назад, я принял решение, что после 20 лет войны США больше не нужны тысячи солдат на земле Афганистана, чтобы защитить американцев от террористов, которые стремятся причинить нам вред. И я дал обещание американскому народу, что мы продолжим проводить эффективные контртеррористические операции в Афганистане и за его пределами. Мы именно это и сделали, — заявил Байден.
В свою очередь, как сообщил представитель американской администрации журналистам, по имеющейся у США информации, высокопоставленные деятели движения «Талибан»* знали о присутствии Завахири в этом районе, что является «явным нарушением соглашения, достигнутого в Дохе».
Вашингтон заранее не предупреждал официальных лиц движения «Талибан» о нанесении ракетного удара, отметил представитель Белого дома.
«Талибан» не выполняет обещаний? — Нет проблем
Безусловно, к Вашингтону можно и нужно предъявлять претензии за применение силы на суверенной территории третьих стран без согласования с их правительствами, но сейчас не тот случай. Поэтому ноты движения «Талибан» в адрес США о недопустимости подобных действий, скорее, должны быть переадресованы самим талибам с требованиями разъяснений, а что, собственно, делал глава «Аль-Каиды» на подконтрольных им территориях. Ведь «Талибан» ранее дал заверения, что будет предпринимать усилия по недопущению деятельность террористических организаций «Аль-Каида» и «Исламское государство» на территории Афганистана. Это было одно из условий, согласно которому США согласились начать вывод своих войск из страны на основании дохийских договоренностей.
Однако, скорее всего, никакого продолжения «дела Завахири» не будет и вряд ли следует ожидать какой-то более жесткой и конфронтационной линии Вашингтона по отношению к новым афганским «руководителям».
Прежде всего, ликвидация главаря «Аль-Каиды», скорее, будет использоваться как еще один аргумент того, что США в итоге достигли всех своих целей в Афганистане и уход американцев из страны не был ошибкой. В интервью телекомпании ABC летом 2021 года Байден утверждал, что когда после терактов 11 сентября 2001 года США вводили войска в Афганистан, у них было лишь две цели: уничтожить главаря террористов Усаму бен Ладена и разгромить группировку «Аль-Каида». «Мы сделали это», — заявил Байден. А значит, по его мнению, и для дальнейшего нахождения американских военных в Афганистане не было смысла.
Однако его оппоненты в самих США с таким подходом не согласились. Они указывали, что хотя бен Ладен действительно был ликвидирован в результате успешной операции американского спецназа в пакистанском Абботабаде 2 мая 2011 года, однако «Аль-Каиду» победить до конца не удалось. Как отмечалось в докладе Исследовательской службы Конгресса США от июня 2021 года, до сих пор «многие ключевые лидеры „Аль-Каиды“ базируются в Афганистане, где группировка была ослаблена, но не уничтожена».
«Президент Байден явно оторван от реальности», — резюмировал сенатор-республиканец Линдси Грэм от штата Южная Каролина.
Теперь же, когда был уничтожен и второй руководитель «Аль-Каиды» после бен Ладена в лице аз-Завахири, можно сказать, что администрация Байдена сняла все претензии по поводу того, что главари «Аль-Каиды» по-прежнему находятся в Афганистане и что будто борьба с ними прекратилась.
При этом в Вашингтоне были осведомлены, что хотя «„Талибан“ предпринял шаги по выполнению» большей части обязательств по противодействию «Аль-Каиде» на своей территории и ввел соответствующие ограничения, талибы должны были ослабить эти ограничения в течение следующих одного-двух лет, «предоставив „Аль-Каиде“ большую свободу передвижения для потенциального возобновления внешних операций», об этом сообщало Минобороны США весной.
В любом случае, пока никаких указаний на возможное силовое давление на «Талибан» с американской стороны не было.
Перед лицом нежелания и неспособности «Талибана» придерживаться обязательств мы продолжим поддерживать афганский народ посредством активной гуманитарной помощи и выступать в защиту прав человека [в стране], особенно прав женщин и девочек. Мир стал безопаснее без аз-Завахири, и США продолжат решительно действовать против тех, кто угрожает нашим стране, народу, союзникам и партнерам, — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Тем не менее важно учитывать, действительно ли Айман аз-Завахири, укрывавшийся в Афганистане, продолжал руководить операциями, или же он укрывался там, будучи лишенным такой возможности. Достаточно обратить внимание, что и бен Ладен был ликвидирован, когда он находился в Пакистане, а его местопребывание находилось в непосредственной близости к пакистанскому военному объекту, что практически исключает «неосведомленность» спецслужб этой страны о его нахождении. Точно так же в Иране проживали и, вероятно, до сих пор проживают высокопоставленные представители «Аль-Каиды», которых периодически интернируют, но лишь чтобы затем снова предоставить еще большую свободу.
От того, на каких основаниях находился в Афганистане Завахири, будут также зависеть и дальнейшие возможности по поддержанию контактов между российскими представителями и «Талибаном». Одно дело, если главарь «Аль-Каиды» получил убежище, чтобы дожить свой век, не участвуя в какой-либо деятельности, что, безусловно, также ставит многие вопросы по поводу истинной сущности «Талибан», а другое дело, если он располагал там своим штабом и возможностями руководить акциями террористической организации и талибы были об этом осведомлены...
Аз-Завахири был не меньше бен Ладена
Если же обратиться к личности убитого руководителя «Аль-Каиды», то по своей значимости он вряд ли когда-либо уступал бен Ладену. Это касалось и того периода, когда последний формально возглавлял организацию. При том, что если бен Ладен был скорее теоретик, то Завахири — практик. Именно он сделал «Аль-Каиду» той террористической организацией, которая заставила весь мир объединиться против нее.
Именно «Египетский исламский джихад» — египетская террористическая организация, лидером которой Завахири являлся, насытила «Аль-Каиду» необходимым человеческим ресурсом — опытными джихадистами. Вклад Завахири, помноженный на финансовые и прочие возможности бен Ладена, и сделал это организацию столь опасной. «Аль-Каида» бен Ладена и «Египетский исламский джихад» Завахири объединились в 2001 году. Хотя их тесная координация началась гораздо раньше, когда Усама бен Ладен и Айман аз-Завахири находились в Судане.
Показательно, что Завахири, в отличие от бен Ладена, также рассматривал возможность переноса террористической активности на территорию бывшего СССР, против России. И для этого осуществил в 1996 году поездку на Кавказ, где провел некоторое время в российской тюрьме в Дагестане. В то время как бен Ладен считал, что нельзя «распылять» силы, и был против того, чтобы вести военные операции на второстепенных направлениях, сосредоточившись прежде всего на борьбе с Соединенными Штатами и их союзниками, к которым Россию он не относил.
В конце концов, нельзя исключать, что и организация терактов 11 сентября — это в большей степени дело рук Завахири, который, в отличие от бен Ладена, никогда не отрицал причастности к этому теракту.
Упадок «Аль-Каиды»
Было бы преждевременным сейчас обсуждать вопрос того, кто придет на смену Завахири и станет во главе «Аль-Каиды» — обычно подобное обсуждение сопровождается противоречащими друг другу сведениями. Тем более что «Аль-Каиды» как единой структуры, по большому счету, сейчас не существует. Наиболее влиятельный и мощный ее филиал — «Аль-Каида на Аравийском полуострове — АКАП» может попытаться перетянуть на себя руководящие функции всей структуры и вот в этом случае стоит посмотреть, каково реальное влияние «Талибана» на «Аль-Каиду».
В целом талибы были бы заинтересованы, чтобы после того, как они могли выполнить какие-то свои обязательства перед Завахири, если таковые были, руководство террористической сети с ними более не отождествлялось. Но это лишь в том случае, если действительно у «Талибана» отсутствуют планы по использованию «Аль-Каиды» в своих целях за пределами Афганистана. Тогда они постараются держать будущего главаря организации при себе, вытащив его из «колоды» находящихся на их содержании террористических деятелей.
Но в целом ликвидация Аймана аз-Завахири вряд ли окажет существенное влияние на террористическую активность «Аль-Каиды». Эта группировка давно находится в глубоком кризисе и уступила свое лидирующее положение в террористическом сообществе ИГ*.
Ослаблению «Аль-Каиды» способствовал провал джихадистской концепции, сформулированной её первым лидером Усамой бен Ладеном. Он полагал, что в современных условиях у джихадистов нет шансов противостоять лицом к лицу силам «сионистов и крестоносцев», то есть всей мировой системе во главе с США плюс их «пособникам» в лице мусульманских государств, чьи правители с точки зрения «Аль-Каиды» были «вероотступниками». Поэтому «Аль-Каида» выступала против создания каких бы то ни было независимых «эмиратов» и «исламских государств» под ее эгидой с территориальных контролем, считая, что такие образования будут весьма быстро ликвидированы силами «сионистов и крестоносцев» и это приведет лишь к трате ресурсов. Руководители террористов придерживались мнения, что сперва необходимо раскачать саму «миросистему» посредством точечных и болезненных ударов, которые должны были привести ее к коллапсу. Ее лидеры должны были использовать лишь районы нестабильности и возникшие там «силы хаоса» для создания собственной широкой сети. Но все союзники «Аль-Каиды» из этих сил должны были быть временными и использоваться в качестве инструмента.
Это касалось Судана, лидеров «Талибана» и сирийских повстанцев. Из контролируемых ими районов, опираясь на базы в тех регионах, «Аль-Каида» проводила стратегию террористических атак, которые должны были поставить под угрозу не только «центры принятия решений», но жизнь любого жителя враждебных «Аль-Каиде» стран, в том числе исламских.
В практическом плане это свелось к резонансным атакам на американские посольства в Африке и американский эсминец в Адене, взрывы военных баз в Саудовской Аравии, подрывы метро в Лондоне и Мадриде и так далее. Однако эта стратегия не привела к нужному результату, а у «Аль-Каиды» не нашлось ресурсов для наращивания подобных атак, апогеем которых были теракты 11 сентября. В связи с этим сейчас предпринимаются попытки «смягчения» позиций как минимум к мусульманским противникам «Аль-Каиды», чтобы создать более широкий фронт поддержки среди мусульман и некоторых правителей исламских государств. В этом ключе написано письмо Завахири и лидеру «Аль-Каиды в Междуречье» Аз-Заркауи. В письме обращается внимание, что не следует поступать с шиитами-простолюдинами как с вероотступниками и взрывать их в мечетях или проводить публичные казни, которые только вредят имиджу организации. Тем не менее такая позиция лишь усугубила раскол между «Аль-Каидой» и ее филиалами, которые взяли курс на создание собственных эмиратов. В итоге все это оформилось в новую террористическую теорию, которую начало реализовывать «Исламское государство Ирака», будущее ИГ, собирая вокруг себя региональных лидеров «Аль-Каиды», взявших курс на построение собственных квазигосударств.
Последний взлет «Аль-Каиды» случился после «арабской весны», когда «Аль-Каида на Аравийском полуострове» в 2015 году в Йемене, воспользовавшись гражданской войной и интервенцией, смогла взять под контроль провинцию Хадрамаут и ее административный центр Эль-Муккалу. Но он был, однако, вскоре потерян после вмешательства ОАЭ, при этом АКАП по-прежнему сохраняет позиции в глубинных районах провинций Хадрамаута и Тарима на востоке Йемена. В то же время «Джабхат ан-Нусра»*, заявив о свой связи с «Аль-Каидой», к 2015 году становится сильнейшей антиправительственной группировкой в Сирии. Однако уже в 2017 году можно говорить о полном разрыве «Хаят Тахрир аль-Шам»* (новое название после «ребрендинга» «ан-Нусры») с Завахири, у которого с того времени становилось все меньше и меньше сторонников в мире...
* Организации признаны террористическими и запрещены в РФ.