Генсек ливанской партии «Катаиб» погиб после взрыва в Бейруте

https://static.news.ru/photo/6b0ab7d8-d67d-11ea-877f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Алаеддин/РИА Новости

Жертвой взрыва, который прогремел в Бейруте, стал генеральный секретарь ливанской партии «Катаиб» Низар Наджарян.

Об этом в Twitter сообщили журналисты телеканала Al Arabiya.

Ранее местное издание Lebanon24 написало, что генсек партии после взрыва впал в кому. Журналисты не приводят подробности инцидента.

Прозападная партия «Катаиб» является одной из крупнейших в Ливане. Её штаб-квартира находится прямо около порта.

Недалеко от базы ВМС Ливана прогремел мощный взрыв. Сначала раздался хлопок, потом в воздух поднялся чёрный и белый дым, а затем произошёл взрыв. Взрывная волна выбила стёкла в близлежащих домах и зданиях в нескольких километров от центра. Множество строений получили повреждения, в том числе российское посольство.

В настоящее время официальные причины взрыва неизвестны. В МВД страны заявили, что необходимо дождаться итогов расследования.

Ранее сообщалось, что взрыв произошёл на складе пиротехники, но власти опровергли эту информацию. Также сообщалось, что ВВС Израиля нанесли удар по складу радикальной группировки «Хезболла». Государственное радио Израиля Kan cо ссылкой на свои источники опровергло эту информацию.

Сообщается, что погибли 12 человек. Пострадали несколько сотен. По данным СМИ, среди пострадавших семья премьера Ливана Хасана Диаба и несколько советников главы кабинета.

NEWS.ru писал, что премьер-министр Ливана объявил 5 августа днём траура из-за взрыва. По всей стране пройдут траурные мероприятия.