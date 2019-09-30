Первое заседание сирийского Конституционного комитета пройдёт в Женеве 30 октября.
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30 октября я планирую собрать 150 сирийских мужчин и женщин, чтобы начать работу сбалансированного и инклюзивного Конституционного комитета Сирии, — сказал Педерсен.
Эмиссар международной организации уточнил, что решения Комитета будут разрабатываться группой из 45 членов, а приниматься полным составом в 150 человек. Стороны, представляющие действующую власть и оппозицию, согласились на то, что дискуссии в Конституционном комитете будут проходить под эгидой ООН.
Гейр Педерсен ранее прилетал в Дамаск, чтобы обсудить с главой сирийского МИДа вопросы, касающиеся формирования и работы Конституционного комитета. Как сообщал News.ru, стороны также обсуждали «насилие в Идлибе» и ситуацию с пропавшими без вести и задержанными людьми.