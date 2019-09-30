https://static.news.ru/photo/9acf8188-e399-11e9-aef4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

Первое заседание сирийского Конституционного комитета пройдёт в Женеве 30 октября.

Как передаёт ТАСС , соответствующее заявление сделал спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен, выступая на заседании Совбеза.

30 октября я планирую собрать 150 сирийских мужчин и женщин, чтобы начать работу сбалансированного и инклюзивного Конституционного комитета Сирии, — сказал Педерсен.

Эмиссар международной организации уточнил, что решения Комитета будут разрабатываться группой из 45 членов, а приниматься полным составом в 150 человек. Стороны, представляющие действующую власть и оппозицию, согласились на то, что дискуссии в Конституционном комитете будут проходить под эгидой ООН.

Гейр Педерсен ранее прилетал в Дамаск, чтобы обсудить с главой сирийского МИДа вопросы, касающиеся формирования и работы Конституционного комитета. Как сообщал News.ru, стороны также обсуждали «насилие в Идлибе» и ситуацию с пропавшими без вести и задержанными людьми.