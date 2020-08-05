КНР приняла участие в строительстве ядерного объекта для саудитов

Китай принял участие в строительстве предприятия по производству концентрата урановой руды на территории Саудовской Аравии. Данный проект не нарушает никаких международных обязательств, однако его могут использовать для создания оружия.
На сегодняшний день в работах задействованы Китайская национальная ядерная корпорация и China Nuclear Engineering Group Corp. Проект возводится в пустыне в северо-западной части страны. Однако Эр-Рияд не дал официальных подтверждений этому,
Строительство предприятия уже вызвало значительную обеспокоенность со стороны США.
Если они утверждают, что это мирная программа, то почему не рассказывают всё в подробностях? — отметил бывший заместитель главы МАГАТЭ Олли Хейнонен.
Как информировал NEWS.ru, тема саудовского атома чересчур политизирована в США. Это стало очевидно после скандала с убийством в Стамбуле в 2018 году оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, который пострадал от рук саудовских дознавателей по личному распоряжению наследника престола. Мощная фракция сенаторов-республиканцев в лице Марко Рубио (Флорида), Кори Гарднера (Колорадо), Рэнда Пола (Кентукки), Дина Хеллера (Невада) и Тодда Янга (Индиана) тогда потребовала от администрации Дональда Трампа прекратить
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен