КНР приняла участие в строительстве ядерного объекта для саудитов

https://static.news.ru/photo/2ae6ffce-d757-11ea-a3b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oskar Eyb/Global Look Press

Китай принял участие в строительстве предприятия по производству концентрата урановой руды на территории Саудовской Аравии. Данный проект не нарушает никаких международных обязательств, однако его могут использовать для создания оружия.

На сегодняшний день в работах задействованы Китайская национальная ядерная корпорация и China Nuclear Engineering Group Corp. Проект возводится в пустыне в северо-западной части страны. Однако Эр-Рияд не дал официальных подтверждений этому, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в странах Запада.

Строительство предприятия уже вызвало значительную обеспокоенность со стороны США.

Если они утверждают, что это мирная программа, то почему не рассказывают всё в подробностях? — отметил бывший заместитель главы МАГАТЭ Олли Хейнонен.