Ближний Восток

КНР приняла участие в строительстве ядерного объекта для саудитов

23:06, 05 августа 2020
Фото: Oskar Eyb/Global Look Press

Китай принял участие в строительстве предприятия по производству концентрата урановой руды на территории Саудовской Аравии. Данный проект не нарушает никаких международных обязательств, однако его могут использовать для создания оружия.

На сегодняшний день в работах задействованы Китайская национальная ядерная корпорация и China Nuclear Engineering Group Corp. Проект возводится в пустыне в северо-западной части страны. Однако Эр-Рияд не дал официальных подтверждений этому, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в странах Запада.

Строительство предприятия уже вызвало значительную обеспокоенность со стороны США.

Если они утверждают, что это мирная программа, то почему не рассказывают всё в подробностях? — отметил бывший заместитель главы МАГАТЭ Олли Хейнонен.

Как информировал NEWS.ru, тема саудовского атома чересчур политизирована в США. Это стало очевидно после скандала с убийством в Стамбуле в 2018 году оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, который пострадал от рук саудовских дознавателей по личному распоряжению наследника престола. Мощная фракция сенаторов-республиканцев в лице Марко Рубио (Флорида), Кори Гарднера (Колорадо), Рэнда Пола (Кентукки), Дина Хеллера (Невада) и Тодда Янга (Индиана) тогда потребовала от администрации Дональда Трампа прекратить диалог с Эр-Риядом по поводу строительства АЭС в королевстве.

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