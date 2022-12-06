Катарский телеканал подал иск против Израиля об убийстве журналистки Al Jazeera подал в МУС иск против Израиля об убийстве журналистки Акле

Фото: Palestine - 18 May 2022 Mahmoud Issa/Keystone Press Agency

Катарский телеканал Al Jazeera обратился в Международный уголовный суд с иском против Израиля в связи с убийством журналистки Ширин Абу Акле. Медиахолдинг потребовал от МУС провести разбирательство после того, как спустя более чем 100 дней еврейское государство признало гибель застреленной израильскими солдатами сотрудницы «случайной». Компания Al Jazeera Media Network обвинила «оккупационные силы Израиля» (IOF) в попытке уйти от ответственности.

Al Jazeera осуждает нежелание израильских оккупационных сил открыто признать свое преступление и попытки уклониться от судебного преследования виновных. Холдинг требует, чтобы независимый международный орган расследовал убийство Ширин Абу Акле, чтобы добиться справедливости для нее, ее семьи и коллег-журналистов по всему миру, — сообщили на сайте холдинга.

Ширин Абу Акле погибла 11 мая. Журналистка освещала рейд в лагере беженцев в палестинском городе Дженин, в ходе которого произошли столкновения между военными Израиля и местными жителями. По версии Палестины, журналистку застрелил снайпер. Израиль предлагал провести совместное расследование, выдвигая предположение, что огонь по журналистам могли открыть палестинские силы. Палестинцы отказались сотрудничать с израильтянами по этому делу.

Коллега погибшей Сата Ханайша, также присутствовавшая на месте событий, утверждала, что в момент убийства журналистки никаких столкновений не происходило. По ее словам, израильские солдаты целенаправленно убили 51-летнюю Акле выстрелом в голову. Издание Haaretz сообщало, что Акле мог застрелить боец израильского спецназа.