Катар окажет Ливану помощь в размере $50 млн

https://static.news.ru/photo/0503001e-da45-11ea-bea6-fa163e074e61_660.jpg Тамим бен Хамад Аль Тани Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

Катарский эмир шейх Тамим бен Хамад Аль Тани сообщил, что власти выделят $50 млн Ливану в качестве помощи для Бейрута, который сильно пострадал из-за взрыва.

Мы обязуемся предоставить помощь Ливану в размере $50 млн, — подчеркнул эмир в ходе видеоконференции доноров по координации помощи Ливану.

По его словам, в течение нескольких дней будет объявлено о дополнительной помощи по восстановлению Бейрута, сообщает телеканал Al Jazeera.

ЧП случилось вечером 4 августа. В порту взорвались 2700 тонн аммиачной селитры. Она была конфискована в 2014 году с судна Rhosus, которое сделало в Бейруте техническую остановку. Моряки, работавшие на корабле, утверждали, что его владельцем был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, проживающий на Кипре. Детонация селитры могла произойти при проведении сварочных работ. Завершить расследование причин катастрофы власти Ливана намерены в течение пяти дней. В рамках расследования многих сотрудников порта уже поместили под домашний арест.

Как писал NEWS.ru ранее, немецкие власти выделили более €1,5 млн в качестве немедленной гуманитарной помощи Ливану по линии Германского общества Красного Креста (DRK) в связи со взрывом в Бейруте. В МИД ФРГ сообщили, что 8 августа 2020 года в направлении Ливана вылетел рейс DRK с 43 тоннами гуманитарной помощи, в том числе с наборами для оказания первой помощи, покрывалами, инструментами, медикаментами и защитной одеждой для недопущения заболевания COVID-19.