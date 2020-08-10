Кабмин Ливана уходит в отставку в полном составе

https://static.news.ru/photo/05729dec-db18-11ea-8191-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marwan Naamani/Global Look Press

Правительство Ливана уходит в отставку в полном составе, заявил один из министров республики, объявил 10 августа 2020 года во дворце Серай после совещания кабмина руководитель Минздрава Хамад Хасан. Накануне о своём увольнении заявили главы Минфина, министерства окружающей среды и административного развития, министерства информации.

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб вскоре объявит об уходе в полном составе нашего правительства, — цитирует Хасана агентство ТАСС.

Столицу Ливана 8 августа захлестнули протестные акции. Люди требуют отставки правительства из-за взрыва в столичном порту, который произошёл 4 августа. Митингующие выкрикивают лозунги «Народ хочет падения режима», «Революция! Революция!» и держат плакаты с надписями «Уходите, вы все убийцы».

До этого момента демонстранты заняли здание ливанского МИД. Группу протестующих возглавили отставные офицеры ливанской армии. Один из демонстрантов объявил в мегафон, что захваченное здание — «штаб революции».

Взрыв в порту Бейрута прогремел вечером 4 августа 2020 года. Власти Ливана заявили, что в порту взорвались 2700 тонн аммиачной селитры. Она была конфискована в 2014 году с судна Rhosus, которое сделало в Бейруте техническую остановку. Высший совет по обороне Ливана ранее заявил, что судно пострадало от повреждений в процессе перемещения. Моряки, работавшие на корабле, утверждали, что его владельцем был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, проживающий на Кипре. После остановки судна ливанскими властями предприниматель бросил экипаж. Некоторые моряки почти год не могли вернуться на родину.

Детонация селитры могла произойти при проведении сварочных работ. Завершить расследование причин катастрофы власти Ливана намерены в течение пяти дней. В рамках расследования многих сотрудников порта уже поместили под домашний арест.

Взрыв уничтожил или повредил здания в радиусе 10 километров, полностью разрушен порт. Взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Её ощутили даже на Кипре. Губернатор провинции Бейрут Марван Аббуд заявил, что сумма ущерба от взрыва в Бейруте может достичь $15 млрд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ливанская экс-порноактриса — 27-летняя Миа Халифа — постоянно публикует оппозиционные посты на своей странице в социальной сети Instagram после взрыва в Бейруте. Девушка живёт в США, но родилась и выросла в столице ближневосточной страны.