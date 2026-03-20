В Израиле назвали причину удара по позициям сирийской армии

В Израиле назвали причину удара по позициям сирийской армии Пресс-служба ЦАХАЛ: Израиль нанес удары по югу Сирии для защиты друзов

Израиль нанес удары по южным районам Сирии для защиты друзского населения, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. В результате были атакованы склады оружия и командный центр сирийских военных.

Армия обороны Израиля нанесла удар по командному центру и складам оружия на военных объектах, — говорится в сообщении.

Ранее корреспондент Стив Суини и оператор телеканала RT Али Рида получили ранения во время работы на юге Ливана. По данным редакции, журналисты находятся в сознании, им оказывается необходимая медицинская помощь.

До этого пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что Израиль ликвидировал командира военной разведки бригады палестинского движения ХАМАС Мухаммада Абу Шалеха. В операции участвовали бойцы ЦАХАЛ и сотрудники службы безопасности ШАБАК.

18 марта Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации высокопоставленного иранского военного в Ливане. По данным ЦАХАЛ, в результате удара в районе Бейрута уничтожен Хассан Али Маруан, который менее недели назад занял пост командира дивизии «Аль-Хаммам Хасин» в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР).