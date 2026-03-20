20 марта 2026 в 10:53

В Израиле назвали причину удара по позициям сирийской армии

Пресс-служба ЦАХАЛ: Израиль нанес удары по югу Сирии для защиты друзов

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press
Израиль нанес удары по южным районам Сирии для защиты друзского населения, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. В результате были атакованы склады оружия и командный центр сирийских военных.

Армия обороны Израиля нанесла удар по командному центру и складам оружия на военных объектах, — говорится в сообщении.

Ранее корреспондент Стив Суини и оператор телеканала RT Али Рида получили ранения во время работы на юге Ливана. По данным редакции, журналисты находятся в сознании, им оказывается необходимая медицинская помощь.

До этого пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что Израиль ликвидировал командира военной разведки бригады палестинского движения ХАМАС Мухаммада Абу Шалеха. В операции участвовали бойцы ЦАХАЛ и сотрудники службы безопасности ШАБАК.

18 марта Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации высокопоставленного иранского военного в Ливане. По данным ЦАХАЛ, в результате удара в районе Бейрута уничтожен Хассан Али Маруан, который менее недели назад занял пост командира дивизии «Аль-Хаммам Хасин» в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР).

Удары по Украине сегодня, 20 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Бюджету пообещали миллиарды рублей ежедневно за счет водителей без ОСАГО
Деревянный ящик из леса привел россиянина прямиком на нары
Экс-зампредов кабмина Ивановской области осудили на 10 лет за коррупцию
Суд решил судьбу ивановских чиновников-коррупционеров
Юрист дал советы, как правильно поменять батареи в квартире
Энергетик ответил, при каком условии неизбежен скачок цен на нефть и газ
Кронпринцесса Норвегии сделала громкое заявление о связях с Эпштейном
Украинские дроны-камикадзе атаковали гражданский автомобиль под Брянском
Пожизненное для душегуба: рецидивист изнасиловал и убил мать двоих детей
На Западе раскрыли, как конфликт в Иране делает Трампа слабее
Минобороны России назвало число освобожденных за неделю населенных пунктов
Немецкий дипломат сбил курьера в Санкт-Петербурге и скрылся
Страна-сосед России начала массово вакцинировать скот
Внимательность тренера спасла жизнь спортсмену
На СВО назвали имя человека, знавшего «кто такая Пугачева» на самом деле
Экс-замглавы Челябинской области осудили за мошенничество с коттеджами
Казахстан озвучил новые данные о расследовании крушения AZAL
Кучерова признали второй звездой игрового дня в НХЛ
В России хотят заставить отвечать за травлю решившихся на аборт женщин
Дальше
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

