Израиль раскрыл планы на послевоенный период в секторе Газа Израиль после операции планирует передать контроль над Газой местной власти

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

После окончания операции в секторе Газа контроль над гражданским управлением должен быть передан местным палестинцам, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант в интервью изданию Times of Israel. Он подчеркнул, что Израиль не планирует оставаться на территории анклава после выполнения всех задач.

Израильского гражданского присутствия в секторе Газа не будет после достижения наших военных целей. Жители Газы — палестинцы, поэтому ответственность будет лежать на палестинских органах, при условии отсутствия враждебных действий по отношению к Израилю, — отметил министр.

Галант подчеркнул, что Израиль не позволит ХАМАС контролировать Газу или угрожать израильским гражданам. Поэтому страна сохранит свою оперативную свободу действий в этом регионе. В то же время министр финансов Израиля Бецалель Смотрич высказался против передачи контроля над гражданским управлением в секторе Газа палестинцам.

Члены контактной группы по ситуации в секторе Газа ранее заявили, что действиям Израиля в регионе нет никаких оправданий. Отмечается, что в состав группы входят представители Саудовской Аравии, Египта, Индонезии, Иордании, Нигерии, Палестины и Турции.