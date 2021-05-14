Израиль планирует ещё несколько дней бомбить Газу

https://static.news.ru/photo/1f72833a-b5a9-11eb-8342-96000091f725_660.jpg Фото: Ilia Yefimovich/Global Look Press

Руководство Израиля намерено наносить удары по сектору Газа ещё несколько дней. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ.

По словам одного из высокопоставленных представителей руководства Израиля, время для прекращения атаки ещё не пришло.

Сейчас не время для перемирия. Мы продолжаем, — заявил он.

По словам чиновника, для выполнения поставленных задач военным необходимо ещё несколько дней. Политическое руководство готово дать им это время.

При этом на следующей неделе могут начаться переговоры о перемирии с палестинскими группировками из сектора Газа.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что власти продолжат действовать для самозащиты от радикалов, которые обстреливают города, прячась за мирным населением. Он пообещал, что военные нанесут очень тяжёлый удар «по ХАМАС и другим террористическим организациям».

Крупнейшая эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла вечером 10 мая. Стороны начали обмениваться ракетными ударами после столкновений в Иерусалиме. Из сектора Газа по израильской территории было выпущено 1750 ракет, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава.