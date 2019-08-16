Система ПВО Израиля «Железный купол» перехватила запущенную из сектора Газа ракету. Об этом говорится в сообщении военных еврейского государства.
После информации о срабатывании сирен воздушной тревоги в районе города Сдерот был идентифицирован запуск одной ракеты из сектора Газа по израильской территории. Она была перехвачена системой ПВО «Железный купол», — цитирует заявление военных ТАСС.
Сирены воздушной тревоги прозвучали 16 августа в прилегающем к сектору Газа городе Сдерот на юге Израиля, а также в небольших еврейских поселениях.