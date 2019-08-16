https://static.news.ru/photo/5d8c3aa8-c05f-11e9-956f-fa163e074e61_660.jpg Установка ПВО «Железный купол» Фото: Gideon Markowicz-Jinipix/Xinhua/Global Look Press

Система ПВО Израиля «Железный купол» перехватила запущенную из сектора Газа ракету. Об этом говорится в сообщении военных еврейского государства.

После информации о срабатывании сирен воздушной тревоги в районе города Сдерот был идентифицирован запуск одной ракеты из сектора Газа по израильской территории. Она была перехвачена системой ПВО «Железный купол», — цитирует заявление военных ТАСС .

Сирены воздушной тревоги прозвучали 16 августа в прилегающем к сектору Газа городе Сдерот на юге Израиля, а также в небольших еврейских поселениях.

Как писал News.ru, в июне израильская авиация атаковала подземные объекты в секторе Газа в ответ на выпущенную с территории анклава ракету по еврейскому государству. Её перехватили и уничтожили.