https://static.news.ru/photo/6278c4d8-ccc5-11e9-8339-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля ответила обстрелом приграничных территорий Ливана в ответ на запущенную ракету в сторону населённого пункта Авивим.

По предварительным данным, бойцы еврейского государства используют артиллерийские системы, передаёт РИА Новости .

Снаряд со стороны Ливана Иерусалим засёк 1 сентября текущего года. Мирным жителям рекомендуется открывать убежища и не покидать свои дома.

Израиль также повысил боеготовность на случай различных сценариев развития событий на севере страны. Это произошло на фоне обещания лидера шиитской группировки «Хезболла» ответить на действия беспилотников Тель-Авива.

До этого глава движения — Хасан Насралла — пообещал дать адекватный ответ на агрессивные действия Израиля в отношении Ливана.

Как писал News.ru, 25 августа истребитель ВВС Израиля нарушил воздушное пространство Ливана со стороны Голанских высот. Ливанский премьер Саад Харири назвал случившееся актом неприкрытой агрессии.