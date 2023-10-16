Израиль эвакуирует жителей северной части страны Израиль эвакуирует жителей 28 населенных пунктов у границы с Ливаном

Власти Израиля приняли решение об эвакуации граждан, проживающих на границе с Ливаном, сообщается в Telegram-канале армии обороны (ЦАХАЛ). Речь идет о 28 населенных пунктах, расположенных в районе двух километров от соседней страны. За эвакуацию граждан ответственны местные власти, МВД и Министерство обороны.

Министерство обороны и Армия обороны Израиля объявляют о реализации плана эвакуировать граждан северного Израиля, которые живут в районе двух километров от границы с Ливаном в финансируемые государством гостевые дома, — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Агентство Reuters со ссылкой на египетских чиновников сообщило, что контрольно-пропускной пункт на границе Египта и сектора Газа будет открыт до 17:00 по местному времени. По их словам, Египет, США и Израиль договорились о введении режима прекращения огня одновременно с открытием КПП.

В заявлении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Twitter (X) при этом сообщается, что режим прекращения огня в регионе не действует.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал граждан России, проживающих в Израиле и желающих эвакуироваться из него, обратиться в посольство. По его словам, власти готовы помочь в любой момент, если для этого будут условия. Известно, что в Израиле находятся порядка 1,2 тысячи россиян.