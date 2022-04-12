Изнасилования и ненависть близких: жизнь женщин в ИГИЛ и после 

Есть много кошмарных историй женщин, которые попали под напускное очарование боевиков террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ), а затем с трудом сбежали из халифата. Они успели испытать все радости «праведной» жизни и до сих пор не могут забыть о пережитых ужасах. Однако некоторые романтичные особы по-прежнему
Охота на езидских девственниц
В эпоху расцвета ИГИЛ (2013–2016 годы) хоть и было много женщин, которые отправились к исламистам добровольно, но большинство в халифате все же являлись насильно захваченными или обращенными в ислам рабынями. Тяжелее всего пришлось езидским женщинам. Езиды — курдская этническая группа, которая по игиловской трактовке ислама
Одна из езидских девушек, превращенная в рабыню игиловцев,
Когда автобусы подъехали к одному из занятых игиловцами городов, женщинам сказали, что это их последний шанс принять ислам. Согласился ли кто-то — неизвестно, зато известно, что вскоре после этого в автобус зашли радикалы, чтобы выбрать себе рабынь. Об этом рассказывает одна из находившихся в том автобусе, 16-летняя деревенская езидка. В течение нескольких месяцев она успела «выйти замуж» за четырех разных боевиков. Каждый из них давал ей имя на свой вкус. Она успела побывать Умм Азизой, Умм Халид и Умм Рукья. Интересно, что такие имена у арабов обычно даются матерям и буквально переводятся как «мать того-то». Позже она и впрямь родила девочку, которую назвали Хибба, а ее мать-рабыня стала Умм Хибба. Так она и осталась «матерью Хиббы», девочки, которую она родила от хозяина-террориста. Умм Хибба и ее дочь живы и сегодня, им удалось вернуться в родные места после поражения игиловцев. Однако возвращение принесло ей мало радости — родные и односельчане прокляли ее, потому что она сожительствовала с игиловцами, хотя и против своей воли. Дело в том, что езидская община крайне закрыта, до сих пор даже ученым, например, мало что известно об их религии. Когда игиловцы брали в плен езидок, некоторые матери даже
БДСМ по методике ИГИЛ
Несмотря на все ужасы, которые пришлось и все еще приходится переносить езидками, их положение, как бы странно это ни звучало, еще можно назвать привилегированным. Хоть им и не всегда рады, но по крайней мере на официальном уровне езидская община
На севере Ирака есть приют, в котором живут арабки, которых точно так же похищали, пытали и насиловали игиловцы. Эти женщины называют себя «невидимыми жертвами ИГИЛ», так как от них, в отличие от езидок, полностью отказались как семьи, так и государство. В ранее упомянутую иракскую программу включили лишь езидов, христиан и другие меньшинства. Мусульманки не могут претендовать на ежемесячные выплаты, медицинские и психологические услуги и жилье, в отличие от, например, езидок.
В убежище собрались жертвы народного поверья, согласно которому если женщина была в плену у ИГИЛ, то она автоматически стала членом группировки. И если езидки сумели закрепить за собой статус жертв, поэтому в обществе к ним относятся более-менее с сочувствием, то мусульманки в качестве таковых не признаются.
«Мусульманские женщины, которые были взяты ИГИЛ в рабство, не нашли места, чтобы вернуться, они все еще живут в тени общества, и никто не признает и не уважает их», —
Об ужасах жизни при ИГИЛ подробно рассказали как раз эти женщины из приюта. Они видели, как исламисты привязывали женщин к потолочным вентиляторам вверх ногами и избивали палками. Девушки пытались воззвать к религиозным чувствам их насильников, призывая бояться Бога на что игиловцы отвечали «проститутка» и реагировали серией еще более сильных ударов.
Женщины из приюта признаются, что игиловцы часто устраивали оргии, переходя от одной женщины к другой, попутно заставляя несовершеннолетних детей этих женщин смотреть на все это действо, прежде чем сделать то же самое с ними.
Одна из женщин в приюте по имени Умм Дия, которую по возвращении в свою деревню заклеймили «падшей» и избили,
«Я тебя стыжусь, я больше не хочу тебя, ты отдала свое тело боевикам ИГИЛ», — говорил муж Умм Дии, избивая ее.
Умм Дия уверена, что ее дочь еще можно спасти, но средств для лечения у нее нет.
По словам другой жертвы, суннитки Хадижи из сирийского города Ракка, игиловцы все до одного
Часть женщин из приюта на севере Ирака все же смогли вернуться в свои дома, где они формально продолжают быть женами своих мужей из доигиловской жизни. Но на практике бывшие мужья и презирают их, и спокойно берут себе новых «чистых» жен, а жертвы халифата лишь выполняют функцию домашней слуги.
Женские батальоны пыток
Часто боль женщинам причиняли не мужчины, а другие представительницы прекрасного пола. Существовали целые женские отряды, которые должны были следить за исполнением исламских предписаний. Эта структура
Совершать настоящие преступления кто-либо кроме игиловцев просто боялся, но кого-то арестовывать было надо, и чтобы попасть в игловский автозак, хватало неправильно надетого платка. Эти бригады арестовывали, пытали и
Случалось и такое, что женщины из карательных отрядов во время патрулирования встречали нарушительницу, которую они могли знать лично. В таких случаях остальных
Некоторые женщины шли в батальон по принуждению, а другие просто получали от происходящего удовольствие. Женщина, известная по кличке Хажер, которая командовала одним из отрядов,
В халифат по доброй воле
В эти батальоны, как правило, входили не плененные женщины, а те, кто в той или иной мере самолично разделял идеи «Исламского государства». Как правило, это женщины, которые сами прониклись идеями халифата или просто поехали вслед за своими наглядными. Они даже сейчас вспоминают эпоху халифата с теплотой.
Одна из таких женщин — Нур Мухаммад говорит, что не смогла бросить своего любимого мужа и отправить его одного в Сирию, поэтому последовала за ним. Там, по ее словам, он баловал ее всем, что она хотела, так как знал, что в любой день может умереть. Нур вспоминает эти дни с теплотой и признается, что ей даже нравились его новые длинные волосы.
Судьбы у бывших невест ИГИЛ сложились по-разному. Одни были убиты еще в первые месяцы пребывания в халифате. Другие, теперь уже овдовевшие жены игиловцев,
В этой крайне неблагополучной среде, где на регулярной основе происходят убийства, растут и дети игиловцев, которые