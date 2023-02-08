Из-под завалов в Турции спасли русскую девочку

Фото: Ibrahim Oner/Keystone Press Agency/Global Look Press

В турецком городе Адыяман спасли мужчину и его четырехлетнюю дочь, рожденную от россиянки Ирины Жорновой. Отец с ребенком провели под завалами 35 часов. Когда спасатели доставали их, девочка находилась в объятиях мужчины. Знакомые россиянки рассказали KP.RU, что саму девушку пока что не нашли.

Они живы, а вот Иру еще не нашли. Они были вместе в момент землетрясения, но рядом ее нет. Возможно, они в тот момент спускались по лестнице или она была в другой комнате. У нас пока нет такой информации. Мы надеемся, что Ира наша найдется живой и здоровой, — рассказали знакомые.

Девушка и ее супруг перестали выходить на связь утром 6 февраля. После спасения отец с дочерью были доставлены в больницу. Сестра Ирины рассказала, что с ребенком все хорошо, а мужчина после шока еще не восстановился и не может разговаривать.

Ранее стало известно, что в турецком городе Хатай под завалами остается семья москвичей — супруги Ирина и Аталай Эрйетли с двумя детьми в возрасте четырех и двух с половиной лет. В момент землетрясения семья находилась в гостях у родственников.

Сотрудники военной полиции ВС РФ в ночь на 8 февраля вызволили мужчину из-под завалов после землетрясения в сирийском городе Алеппо. Пострадавший несколько суток пробыл в неподвижном состоянии без еды и воды.