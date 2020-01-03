https://static.news.ru/photo/22e3ea8c-2fc6-11ea-904a-fa163e074e61_660.jpg Аббас Мусави Фото: Zuma/TASS

Несмотря на ликвидацию американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани, Тегеран готов к переговорам с Вашингтоном о ядерной сделке. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

По его словам, условие согласия на межгосударственный диалог в случае снятия санкций остаётся. Однако сначала власти Ирана ответят на убийство военнослужащего, передаёт РИА Новости.

Это условие по поводу наших взаимоотношений с США и обсуждения ядерной сделки остаётся. Однако необходимо ответить на то, что произошло, — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп пообещал нанести авиаудар по 52 целям в Иране. Сами цели не названы, но имеет значение их число: ровно столько американских заложников были захвачены Ираном много лет назад. Он добавил, что некоторые из этих целей будут высокого уровня, значимые для Ирана и его культуры. Удар будет «быстрым и точным», пообещал американский лидер. Трамп добавил, что США «более не хотят никаких угроз».

Глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.

В Госдепартаменте США заявили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.