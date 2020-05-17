Иран предостерёг США от вмешательства в поставки топлива в Венесуэлу

https://static.news.ru/photo/5adcd3d0-97b4-11ea-9814-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Ahmad Halabisaz/Global Look Press

Официальный представитель иранского правительства Али Рабии предостерёг США от любого рода вмешательств в поставки топлива для Венесуэлы.

Мы продаём товары и покупаем товары взамен. Эта сделка больше никого не касается, — цитирует его Reuters.

Он также подчеркнул, что Иран и Венесуэла являются независимыми государствами. Они поддерживали и намерены поддерживать друг с другом торговые отношения.

Ранее NEWS.ru информировал, что Игорь Сечин отчитался об уходе «Роснефти» из Венесуэлы.