Иран предостерёг США от вмешательства в поставки топлива в Венесуэлу

Официальный представитель иранского правительства Али Рабии предостерёг США от любого рода вмешательств в поставки топлива для Венесуэлы.
Мы продаём товары и покупаем товары взамен. Эта сделка больше никого не касается, —
цитируетего Reuters.
Он также подчеркнул, что Иран и Венесуэла являются независимыми государствами. Они поддерживали и намерены поддерживать друг с другом торговые отношения.
Ранее NEWS.ru информировал, что Игорь Сечин отчитался об уходе «Роснефти» из Венесуэлы.
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