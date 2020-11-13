Иран опроверг наличие боевиков «Аль-Каиды» на своей территории

https://static.news.ru/photo/e2f5ca70-265b-11eb-b0d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maj. Charlie Dietz/Planetpix/Global Look Press

Террористическая группировка «Аль-Каида» (запрещена на территории РФ) не присутствует на территории Ирана. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел ближневосточной страны.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде решительно отвергает присутствие каких-либо членов этой группировки в Иране и рекомендует американским СМИ не вестись на голливудские сценарии американских и сионистских властей, — цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства.

Дипломат считает, что обвинения в адрес Тегерана направлены в рамках информационной, психологической и экономической войны. Информация о якобы пребывании террористов на территории Ирана нужна Израилю и США, чтобы снять с себя ответственность за преступные действия «этой и других террористических группировок». Хатибзаде подчеркнул, что «Аль-Каида» является детищем ошибочной политики США и их союзников на Ближнем Востоке.

Ранее New York Times сообщила, что Абдулла Ахмед Абдулла, причастный к нападениям на посольства США в Африке в 1998 году, был убит израильскими спецслужбами в Тегеране три месяца назад. Преступник был членом «Аль-Каиды». Журналисты ссылаются на представителей разведки.

Как писал NEWS.ru, шиитская группировка «Асхаб аль-Кахф» обнародовала кадры испытаний тяжёлой огнемётной системы российского производства «Буратино»/«Солнцепёк».