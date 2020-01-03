https://static.news.ru/photo/98fa4f1c-2f22-11ea-a4b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: COVER Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ополчение Ирака сообщило, что пребывание в радиусе одного километра от военных баз Соединённых Штатов опасно для жизни.

Силам безопасности следует держаться подальше от этих точек, передаёт заявление ополченцев телеканал Almayadeen.

Силы безопасности должны держаться подальше от американских баз на расстоянии не менее тысячи метров начиная с вечера воскресенья, — сказал представитель военных.

Накануне сообщалось о том, что две ракеты взорвались в «зелёной зоне» Багдада, где находятся посольства и здания правительства.

Как писал NEWS.ru, глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.

В Госдепартаменте США заявили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.