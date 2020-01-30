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Иракские военные возобновят операцию против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Было решено проводить совместные операции, которые позволят нашим силам бороться с ИГ, — говорится в заявлении войск.

По данным Reuters, Ирак будет бороться с боевиками совместно с возглавляемой США коалицией.

Ранее представитель Минобороны Ирака Яхья Расуль заявил, что вооружённые силы страны обладают достаточными ресурсами, чтобы защитить государство и справиться с остатками террористов, поэтому решение коалиции во главе с США о сокращении масштабов своих операций не будет иметь серьёзных последствий.

Из-за антиамериканских настроений возглавляемая Соединёнными Штатами коалиция по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» сообщила о том, что снижает интенсивность своих операций в Ираке после убийства командующего силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.