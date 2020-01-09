https://static.news.ru/photo/e147af0a-32db-11ea-840d-fa163e074e61_660.jpg ЗРК С-300 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета обороны и безопасности парламента Ирака Мухаммад Рида сообщил, что власти решили возобновить переговоры с Россией о приобретении зенитных комплексов С-300.

После атак на базы шиитского ополчения «аль-Хашд аш-Шааби» в Багдаде и других провинциях возникла необходимость в этом оружии, — сообщил политик.

По его словам, иранские власти первыми возобновили переговоры по контракту. Правительство ожидает противодействия со стороны США в этом вопросе, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, расчёты зенитных ракетных систем С-300ПС Центрального военного округа заступили на боевое дежурство в Таджикистане. В его состав вошло около 30 единиц техники, включая командный пункт, пусковые установки, РЛС, радиолокатор подсветки и наведения, а также машины обеспечения.