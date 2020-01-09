Глава комитета обороны и безопасности парламента Ирака Мухаммад Рида сообщил, что власти решили возобновить переговоры с Россией о приобретении зенитных комплексов С-300.
После атак на базы шиитского ополчения «аль-Хашд аш-Шааби» в Багдаде и других провинциях возникла необходимость в этом оружии, — сообщил политик.
По его словам, иранские власти первыми возобновили переговоры по контракту. Правительство ожидает противодействия со стороны США в этом вопросе,
Как ранее писал NEWS.ru, расчёты зенитных ракетных систем С-300ПС Центрального военного округа заступили на боевое дежурство в Таджикистане. В его состав вошло около 30 единиц техники, включая командный пункт, пусковые установки, РЛС, радиолокатор подсветки и наведения, а также машины обеспечения.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен