И.о. премьера Ливана оставил свой пост из-за политических блоков

https://static.news.ru/photo/2124be6e-ffdd-11ea-bbea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Janine Schmitz/photothek.net via/Global Look Press

Исполняющий обязанности главы ливанского кабмина Мустафа Адиб сообщил 26 сентября 2020 года о своей отставке. Кроме того, чиновник отказался формировать новое правительство республики.

Причиной моего решения стало то, что политические партии не выполнили моего требования — не отказались от политизации процесса перестройки кабмина, — цитирует Адиба РИА Новости со ссылкой на арабские СМИ.

Он подчеркнул, что предложения французского лидера Эммануэля Макрона «должны продолжиться», так как являются искренним желанием Парижа поддержать Бейрут. Адиба назначили на пост премьера в конце августа 2020 года, но не сумел создать новое правительство, несмотря на условия Макрона, в рамках которых Ливан должен был объявить состав кабмина до 14 сентября.

Генеральный директорат внешней безопасности (DGSE) Франции оказал своё влияние на формирование нового правительства в Ливане. О контактах ведомства с местными политиками сообщала арабоязычная пресса. Процесс распределения министерских портфелей в стране накануне снова забуксовал из-за противоречий между суннитскими и шиитскими фракциями. Сейчас Бейрут должен реализовать дорожную карту по выводу государства из кризиса. Её выдвинул в начале сентября французский лидер Эммануэль Макрон. Однако есть основания сомневаться в успехе инициативы президента Пятой республики.

Ранее генсек ливанского военизированного движения «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что Вашингтон предлагал ему сделку. По словам политика, США пытались «завести дружбу» с движением и предлагали организации «деньги, власть и даже помощь в политической реформе в Ливане». Основное условие, которое выдвигал Белый дом, — достижение соглашения между «Хезболлой» и Израилем. США даже обещали исключить «Хезболлу» из списка террористических организаций, сообщал NEWS.ru.