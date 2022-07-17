Hamshahri: в Саудовской Аравии проигнорируют просьбы Байдена по России Hamshahri: просьбы Байдена не повлияют на договорённости Саудовской Аравии с Россией

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Эр-Рияд, Саудовская Аравия

Эксперт по проблемам Ближнего Востока Хоссейн Руйоран заявил, что Саудовская Аравия не откажется от договорённостей с Россией по добыче нефти в рамках ОПЕК+. Просьбы президента США Джо Байдена, ради которых он летал на Ближний Восток, останутся без ответа, отметил он в интервью Hamshahri.

Руйоран подчеркнул, что выполнение пожеланий США об увеличении нефтедобычи ради сокращения мирового потребления российского сырья Эр-Рияду невыгодно из-за особенностей устройства экономики королевства.

По моему мнению, с учётом того, что Россия является крупнейшей нефтедобывающей страной, Саудовская Аравия может лишь в очень ограниченных объемах нарастить добычу, но от договорённостей с Россией она не отступит, — считает Руйоран.

Эксперт указал на тот факт, что благосостояние королевства напрямую связано с ценами на нефть и доходами от их продажи. Поэтому нынешний низкий уровень нефтедобычи выгоден Саудовской Аравии.

[Король] Мухаммед бен Салман прекрасно это осознает. И потому едва ли Саудовской Аравии нужно <...> снижать цены до уровня в 70–80 долларов за баррель. Это нужно Вашингтону, но совсем не интересно Эр-Рияду, — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд заявил: Саудовская Аравия не обладает дополнительными мощностями для увеличения нефтедобычи. По его словам, суточная норма Эр-Рияда по добыче нефти не превысит 13 млн баррелей. Такую цель власти королевства ставили по суточной добыче нефти к 2027 году.