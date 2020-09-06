Глава парламента Ирана: ЕС нельзя подпадать под влияние США

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Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что политика США направлена на дестабилизацию Ближнего Востока. Именно поэтому европейские лидеры должны избегать влияния американских коллег.

Европе не следует подпадать под влияние американской политики, в особенности с учетом того, что их действия дестабилизируют регион, негативно сказываясь на его безопасности, — отметил иранский политик в разговоре с главой МИД Швейцарии Игнацио Кассисом.

Мохаммад-Багер Галибаф также затронул тему гибели иранского генерала Касема Сулеймани. По его словам, американские военные устранили человека, который не допускал проникновения терроризма в Европу. За «этим преступлением» последует выход США с этого региона.

Кроме того, представитель парламента негативно отозвался о нормализации отношений ряда региональных стран с Израилем. Этот план навязывается Вашингтоном. Все это может отрицательно сказать на ситуации на Ближнем Востоке, передаёт РИА Новости.

5 ноября 2019 года Вашингтон ввёл санкции против Тегерана. В соответствии с решением Минфина, в юрисдикции США будут блокироваться все активы лиц и компаний, связанных с правительством Ирана и его энергокомпаниями Iranian Oil Company и Naftiran Intertrade Company, а также с Центральным банком Ирана.

5 января 2020 года Тегеран объявил об отказе от «последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг». При этом Иран заявил, что продолжит сотрудничать с МАГАТЭ как и раньше и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Тегерана, предусмотренных ядерной сделкой, писал NEWS.ru.