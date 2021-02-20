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Ближний Восток

Глава Палестины издал указ об освобождении всех политзаключённых

21:55, 20 февраля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Палестинский руководитель Махмуд Аббас издал декрет об усилении гражданских свобод, включающий также указ об освобождении всех политзаключённых на территории государства.

Указ «Об освобождении всех задержанных и заключённых в тюрьмах по политическим мотивам и убеждениям, а также за принадлежность к той или иной политической структуре» был подписан в преддверии парламентских и президентских выборов, которые должны состояться в Палестине в мае текущего года, пишет агентство Maan.

Декрет также предусматривает «создание атмосферы гражданских свобод», свободу проводить митинги и собрания, а также запрет на задержания, аресты, преследование из-за убеждений или принадлежности к политической структуре. Кроме того, декрет разрешает организацию предвыборной кампании в любых формах.

Как сообщал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране нет необходимости проводить политическую амнистию. Организовать амнистию для политзаключённых предложил один из участников Всебелорусского народного собрания. Лукашенко, комментируя предложение, заявил, что в стране нет ни одного политического заключённого.

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