Глава Палестины издал указ об освобождении всех политзаключённых

https://static.news.ru/photo/1a006636-73b1-11eb-8f20-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Палестинский руководитель Махмуд Аббас издал декрет об усилении гражданских свобод, включающий также указ об освобождении всех политзаключённых на территории государства.

Указ «Об освобождении всех задержанных и заключённых в тюрьмах по политическим мотивам и убеждениям, а также за принадлежность к той или иной политической структуре» был подписан в преддверии парламентских и президентских выборов, которые должны состояться в Палестине в мае текущего года, пишет агентство Maan.

Декрет также предусматривает «создание атмосферы гражданских свобод», свободу проводить митинги и собрания, а также запрет на задержания, аресты, преследование из-за убеждений или принадлежности к политической структуре. Кроме того, декрет разрешает организацию предвыборной кампании в любых формах.

Как сообщал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране нет необходимости проводить политическую амнистию. Организовать амнистию для политзаключённых предложил один из участников Всебелорусского народного собрания. Лукашенко, комментируя предложение, заявил, что в стране нет ни одного политического заключённого.