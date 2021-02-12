Лукашенко: «У нас не было и нет никаких политических заключённых»

https://static.news.ru/photo/427bb490-6d2a-11eb-9d5f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране нет необходимости проводить политическую амнистию.

Организовать амнистию для политзаключённых предложил один из участников Всебелорусского народного собрания. Лукашенко, комментируя предложение, попросил показать ему «хоть одну политическую статью» в Уголовном кодексе Белоруссии. Президент подчеркнул, что таких статей в УК нет, соответственно, нет и осуждённых по ним.

У нас не было и нет никаких политических заключённых, — заключил Лукашенко.

Всебелорусское народное собрание (ВНС) прошло в Минске 11–12 февраля. Делегаты представляли все регионы республики, общая численность участников и гостей составила 2700 человек.

Лукашенко предложил сделать ВНС конституционным органом, обеспечивающим стабильность в период смены власти. Глава государства также анонсировал разработку проекта новой конституции, передаёт РИА Новости.

Кроме того, как передавал NEWS.ru, Лукашенко допустил уход с поста президента. По его словам, он готов сложить полномочия главы государства, если в стране не будет протестных акций, а его сторонникам дадут гарантии безопасности.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих. Впрочем, в последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась.