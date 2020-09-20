Глава МИД Ирана приедет в Россию для переговоров с Лавровым

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф приедет 24 сентября в Москву для переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом рассказал спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.
Он пояснил, что министры планируют обсудить отношения между Москвой и Тегераном, региональную проблематику, а также Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе,
Ранее президент России Владимир Путин предложил провести онлайн-саммит с привлечением Тегерана и Берлина по проблемам реализации СВПД и установить параметры совместной работы по формированию в регионе Персидского залива механизмов обеспечения безопасности и укрепления доверия.
Как писал NEWS.ru, в Тегеране идею Путина поддержали и выразили готовность рассмотреть её. При этом усомнились в том, что саммит будет действительно эффективным из-за отсутствия искренности со стороны правительства США.
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