https://static.news.ru/photo/6f2e482a-50cc-11ea-b98f-fa163e074e61_660.jpg Хасан Рухани Фото: Iran'S President Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нельзя отказываться от сочинских договорённостей по Сирии, заявил президент Ирана Хасан Рухани на фоне обострения ситуации в Идлибе.

По его словам, необходимо, чтобы власти Турции уважали принятое соглашение.

Господин Эрдоган на всех встречах открыто указывал на две вещи — на единство Сирии и то, что вся сирийская территория страны должна находиться под контролем правительства Сирии, — напомнил он.

Рухани также надеется, что переговоры в астанинском формате не прервутся, отметив, что ожидает новых саммитов России, Ирана и Турции по сирийскому вопросу, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям в провинции Идлиб. Эрдоган также пообещал, что турецкие военнослужащие начнут атаковать сирийские правительственные войска вне зоны деэскалации, если те будут продолжать наступательные манёвры в провинции. Глава республики также пригрозил правительству САР «тяжёлой расплатой» за атаку на турецкие вооружённые силы.