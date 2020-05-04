Эрдоган: Турция не будет терпеть новые нападения в Идлибе

https://static.news.ru/photo/4d163f64-8e38-11ea-8505-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Xu Suhui/Xinhua/Global Look Press

Турция больше не собирается игнорировать нападения в зоне безопасности в сирийской провинции Идлиб.

Как передаёт ТАСС, с таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Эрдоган. Глава государства при этом не уточнил, о каких именно нападениях он говорит.

Ранее Эрдоган обвинил правительственные войска Сирии в «усилении агрессии» в Идлибе. В то же время сирийское агентство SANA выпустило несколько сообщений о нарушении режима прекращения огня в зоне безопасности со стороны террористов.

На состоявшихся 5 марта в Москве переговорах президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились о режиме прекращения огня в Идлибе в числе прочих мер по урегулированию сирийского конфликта. С 15 марта Москва и Анкара совместными силами проводят патрулирование по трассе Алеппо — Латакия, вдоль которой проходит коридор безопасности.

Как сообщал NEWS.ru, 22 апреля главы МИД России, Турции и Ирана обсудили эпидемиологическую ситуацию в Сирии и вопросы, связанные с зоной безопасности в Идлибе.