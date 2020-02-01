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Глава Палестины Махмуд Аббас представит 11 февраля на заседании Совета Безопасности ООН свой план ближневосточного урегулирования. Об этом заявил глава палестинского МИДа Рияд аль-Малики по итогам прошедшего в Каире в субботу экстренного заседания Лиги арабских государств (ЛАГ).

По словам министра, Аббас представит альтернативный план в противовес предложенной президентом США Дональдом Трампом «сделке века», передаёт ТАСС. Также по итогам заседания ЛАГ поддержала позицию Палестины и отвергла «сделку века»,...