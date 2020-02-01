Турецкий лидер Реджеп Эрдоган принял 1 февраля руководителя политбюро движения ХАМАС Исмаила Ханию. Организация контролирует сектор Газа.
Встреча политиков прошла в Стамбуле в закрытом режиме,
В частности, предложенный главой США Дональдом Трампом вариант мирного урегулирования конфликта Палестины и Израиля. Эрдоган выразил поддержку «борьбе палестинского народа за свои права».
Накануне Аббас заявил, что страна «разрывает все отношения» с Соединёнными Штатами Америки после предложенного президентом Дональдом Трампом плана урегулирования конфликта с Израилем.
Как писал NEWS.ru, 28 января США обнародовали политическую часть плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века». Согласно документу, Палестина должна отказаться от армии, тяжёлых вооружений и претензий на часть оккупированных Израилем земель Западного берега реки Иордан. Взамен американцы предложили вложить $50 миллиардов в экономику страны.
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