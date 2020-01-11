https://static.news.ru/photo/c2626b14-3521-11ea-a3da-fa163e074e61_660.jpg Тамим бен Хамад Аль Тани Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл с визитом в Тегеран.

Об этом сообщает информагентство ИСНА . По его данным, в данный момент эмир встретился с президентом Ирана Хасаном Рухани.

Агентство отмечает, что на фоне кризиса в отношениях США и Ирана это первый визит иностранной делегации в страну. Как сообщают иранские СМИ, 12 января в Тегеран прибывают представители правительства Сирии. Возглавит делегацию премьер-министр Имад Хамис.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Роберт Макэйр, занимающий пост посла Великобритании в Иране, опроверг обвинения властейИсламской Республики в том, что он принимал участие в демонстрациях и руководил толпой. Об этом дипломат написал в Twitter.