Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл с визитом в Тегеран.
Об этом сообщает информагентство
Агентство отмечает, что на фоне кризиса в отношениях США и Ирана это первый визит иностранной делегации в страну. Как сообщают иранские СМИ, 12 января в Тегеран прибывают представители правительства Сирии. Возглавит делегацию премьер-министр Имад Хамис.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Роберт Макэйр, занимающий пост посла Великобритании в Иране, опроверг обвинения властейИсламской Республики в том, что он принимал участие в демонстрациях и руководил толпой. Об этом дипломат написал в Twitter.
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