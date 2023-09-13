Двое военных погибли в Сирии при атаке ВВС Израиля Al Ekhbariya: при ударе ВВС Израиля под Тартусом погибли двое сирийских солдат

Фото: Ammar Safarjalan/Global Look Press

Израильские ВВС нанесли ракетные удары по позициям сирийской армии в окрестностях портового города Тартус, в результате чего погибли двое солдат, сообщает телеканал Al Ekhbariya. Шесть человек получили ранения.

При отражении агрессивной атаки Израиля погибли двое сирийских солдат, еще шесть получили ранения, — говорится в сообщении.

Ранее в результате израильских авиаударов по окрестностям Дамаска в начале августа погибли четверо сирийских военнослужащих. При этом еще четверо военнослужащих армии Сирии получили ранения. Удар с воздуха был нанесен в 02:20 со стороны Голанских высот. Авиация Израиля била по предместьям Дамаска. Сирийская система противовоздушной обороны отразила воздушную атаку в небе над Дамаском и его окрестностями.

МИД Сирии 19 июля направил в Совбез ООН послание с осуждением атаки ВВС Израиля на окрестности Дамаска, в результате которой были ранены два военнослужащих. В нем также отмечалось, что еврейское государство регулярно выпускает ракеты по территории Сирии после того, как стала очевидна неспособность экстремистских группировок ослабить арабскую страну и ее народ.

Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы России уничтожили штаб «Джебхат ан-Нусры» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в районе Идлиба в Сирии.